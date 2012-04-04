مسیر تور دوچرخه سواری آذربایجان هنوز نهایی نشده است/ افزایش مبلغ جوایز

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با حمایتهای دکتر احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجانشرقی به برگ زرینی در کارنامه ورزش آذربایجان تبدیل شده و این تور با ربع قرن سابقه و قدیمی ترین تور دوچرخه سواری آسیا با قرار گرفتن در بالاترین رده تورهای 2و2 آسیا به نمادی از ورزش این استان در سطح ملی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: بیش از 10 مسیر برای تور طراحی شده بود که سه مسیر آن در کمیته مشورتی به تصویب نهایی رسیده و پس از هماهنگی با استانهای متقاضی عبور مسیر تور و بررسی فنی آن و علاقمندی و مشارکت آنان در برگزاری تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان ، مسیر نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

مدیر تور دوچرخه سواری آذربایجان افزود: با برنامه ای مدون و همیاری استانداری آذربایجانشرقی و تلاش و کوشش کمیته های مختلف ، تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از تور آماتوری به تور نیمه حرفه ای ارتقا و در اولین گامهای آن افزایش جوایز نقدی تور از 60 به 100 هزار دلار انجام شده است .

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان 21 الی 26 اردیبهشت 1391 با شعار تور آذربایجان الهام بخش ورزش پاک و بدون دوپینگ در ورزش دوچرخه سواری برگزار خواهد شد.