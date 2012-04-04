حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا واحدی نویسنده، شاعرو معاون فرهنگی سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش از انتشار دو عنوان اثر جدید از مجموعه عارفانه‌ها خبر داد و گفت: این دو کتاب شامل متن و ترجمه من از خطبه فدک و غدیر است که توسط نشر تارونه منتشر شده است.

وی افزود: در این دو ترجمه تلاش من بر این بوده که به بازخوانی و ترجمه این خطبه‌ها به صورتی بپردازم که با سبک و سیاق ادبی جدیدی و به دور از ترجمه تحت اللفظی و لغوی صرف باشد.

وی همچنین افزود این مجموعه با ترجمه و انتشار سه عنوان اثر دیگر در این زمینه به 5 مجلد خواهد رسید.

واحدی افزود: سال گذشته یک توافق شفاهی میان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و من به منظور ترویج موضوعات این خطبه‌ها در قالب برپایی مسابقه‌ای از متن کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شکل گرفت که به دلیل تاخیر در انتشار کتاب ممکن است امسال میسر نشود. ما تلاش داریم تا برای ترویج مفاهیم موجود در این خطبه‌ها این تفاهم شفاهی را امسال و در فرصتی دیگر نهایی کنیم.

برگزیده جایزه قلم زرین، همچنین با اشاره به مجموعه عاشقانه‌ها که سال گذشته منتشر شده اظهار کرد: مجموعه 6 جلدی «عاشقانه‌ها» شامل ترجمه‌ای از دعاهای وارد شده از سوی ائمه اطهار (ع) شامل 6 عنوان کتاب است که به ترتیب ترجمه دعاهای کمیل، ندبه، افتتاح، ابوحمزه ‌ثمالی، مکارم الاخلاق و عرفه برای جوانان را به صورت غیر تحت اللفظی و ادبی است که در قالب یک مجموعه 6 جلدی با کاور مجزا در نمایشگاه امسال ارائه خواهد شد.