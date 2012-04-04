بنیاد حفظ آثار به موزه آرایی آثار دفاع مقدس نگاه ویژه ای دارد

سردار عباس حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کشور بر این است تا این موزه ها، که نمونه آن در همدان راه اندازی شده است در استانهای دیگر نیز مستقر شوند و مردم بتوانند از نزدیک با این آثار آشنا شوند.

وی یادآور شد: این مجموعه در زمینه ساخت مستند و فیلمهایی با موضوعات دفاع مقدس حمایتهای ویژه ای دارد و کمکهای لازم را تا حد توان به نویسندگان و کارگردانان ارائه می دهد.

یادواره های دفاع مقدس شخصیتها را به جوانان معرفی می کند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران در زمینه تبلیغات توسط این بنیاد اضافه کرد: در این زمینه رویکرد مراسم محوری و معرفی شخصیتهای دفاع مقدس در نظر گرفته شده است تا بتوان با برگزاری یادواره های گوناگون شخصیتهای بزرگ دفاع مقدس را به جوانان معرفی کرد.

وی در خصوص پذیرش پایان نامه های دانشجویان پژوهشگاه علوم و آثار دفاع مقدس اظهار داشت: به دلیل اتلاف وقتی که در زمان انتخاب موضوع پایان نامه ها از دانشجویان و استادان گرفته می شد، بنیاد عناوین پیشنهادی را برای این موضوعات در اختیار دانشجویان قرار داده است.

این مسئول افزود: در صورتی که خود دانشجو موضوع را انتخاب کند، توسط پژوهشگاه علوم و آثار دفاع مقدس بررسی شده و در صورت تأیید می تواند مراحل بعدی پایان نامه را تکمیل کند.