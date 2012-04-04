سلامت؛ زیربنای اصلی توسعه است/ بازرسی از 700 واحد بهداشتی فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری عصر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه بهداشت و امنیت غذایی فیروزکوه که با محوریت ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در مقوله خدمات رسانی به مسافران نوروزی در شهرستان و اعلام برنامه های هفته سلامت برپا شد، افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، تأمین و ارتقای سلامت و امنیت غذایی افراد است که دایره بسیار وسیعی دارد و لذا همه اعضای این کارگروه باید جدیت و اهتمام ویژه ای نسبت به رسالت خود برای دستیابی به نقطه آرمانی در این زمینه داشته باشند.

وی با تبریک روز پرستار و تقدیر و تشکر از همه خادمانی که در بحث خدمات رسانی به مسافران نوروزی نهایت تلاش و کوشش خود را انجام دادند، بیان کرد: نتیجه همه اقدامات و برنامه ریزیها کمترین آمار کشته و زخمی و کمترین میزان شکایات مردمی در ایام تعطیلات نوروزی طی سالیان اخیر بوده است.

مشکل حادی در بحث بهداشت و درمان فیرزوکوه به وجود نیامد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه به ارائه گزارشی در مورد عملکرد این نهاد خدمات رسان در ایام نوروزی پرداخت و بیان داشت: خوشبختانه با برنامه ریزیهای به عمل آمده و تعامل و همکاری بسیار خوب نهادهای سطح شهرستان هیچ گونه مشکل حادی در بحث بهداشت و درمان به وجود نیامد و در مجموع 27 مورد اعزام روستایی، 28 اعزام شهری، 33 اعزام جاده ای، سه مورد اعزام هوایی و 45 مورد مراجعه اورژانس به درب منازل با هماهنگیهای انجام شده با مراکز بهداشتی و درمانی در این ایام صورت پذیرفت.

بازرسی از 700 واحد بهداشتی در فیروزکوه

فریبا ملاجعفری با اشاره به 700 مورد بازرسی اماکن از سوی واحد بهداشت و درمان ادامه داد: در این بازرسیها 47 واحد متخلف به دادگاه معرفی شدند، 104 کارت بهداشت صادر شد و در مجموع چهار مورد نمونه برداری از مواد غذایی، 54 مورد نمونه برداری میکروبی آب از سطح شهر و روستا و 760 مورد کلر سنجی انجام شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده برای نخستین بار چهار تخصص اصلی بیهوشی، داخلی، جراحی و زنان و زایمان از روز 29 اسفندماه گذشته تا 15 فروردین ماه به صورت همه روزه در بیمارستان حضور داشتند.

علی اصغر کرامتی نیا افزود: در این مدت زمانی، در مجموع حضور سه روزه متخصص قلب، متخصص اطفال(هشت روز)، متخصص طب اورژانس(چهار روز) و متخصص رادیولوژی(پنج روز) به عمل آمد.

شهرستان فیروزکوه به خوبی به مسافران نوروزی شناسانده شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه یادآور شد: با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان و نظارت فرمانداری و با حضور امدادگران در مناطق امین آباد، سرانزا و سطح شهر، خدمات دهی به مسافران نوروزی به بهترین نحو انجام شد و شهرستان فیروزکوه به خوبی به مسافران نوروزی شناسانده شد.

علی محمد علی تبار از اجرای طرح "امداد حرم" با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برای نخستین بار خبر داد و افزود: تأمین دارو، کنترل فشار خون و خدمات رسانی به بیش از دو هزار نفر در طی ایام نوورزی انجام شد.

گفتنی است در این جلسه اهم برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته سلامت از سوی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیان شد.