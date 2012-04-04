کارنامه درخشانی از سال جهاد اقتصادی نداریم/ تحقق تولید ملی نیازمند عزم ملی

حجت‌الاسلام و المسلمین علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال 91 با شعار تداوم جهاد اقتصادی با رویکرد "حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده که حاوی چند پیام است اظهار داشت: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می‌کند، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد.



وی ادامه داد: در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ‌های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می‌شود، بنابراین تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران است.



وی با اشاره به دومین پیام نامگذاری امسال گفت: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح کرده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: سومین پیام نامگذاری امسال این است که اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن، راهکار و الگو اجرایی طرح و ایده ارائه بدهند، زیرا به نظر می‌آید هیچ گاه تا به حال این گونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.



حجت‌الاسلام بنایی در بیان چهارمین پیام نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عملکرد مسئولان اجرایی و قوای سه گانه کشور در سال 90 در حوزه جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این عملکرد نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی است ولی این امر موجب نمی‌شود تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر کرد.



فهم روح جهاد اقتصادی مهم است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واقعیت این است که با وجود کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت‌های موجود و قابلیت‌ها و استعدادهای ملی و فرا ملی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه‌ریـزی و هـدف‌گذاری صحیحی صورت می‌گرفت قطعاً شاهد دستاوردهای بالاتری بودیم و کمتر فرصت‌سوزی می‌کردیم.



وی در تشریح دیگر پیام نامگذاری امسال تصریح کرد: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی‌ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی را فهم کنیم وگرنه اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه‌ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.



حقیقت نامگذاری امسال اعتماد به بخش خصوصی است



حجت‌الاسلام بنایی با بیان اینکه جان کلام و حقیقت این نامگذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است تاکید کرد: فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی، کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی از جمله مسائلی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نشده است و از این رو در اجرا گرفتار فراز و فرود می‌شویم.



وی ادامه داد: اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی به خوبی تبیین شود، آن گاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت‌های یگانه‌ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص‌های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاه‌هـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصی و عدم واگذاری اجرای طرح‌ها به مردم موجب شده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نشود.



بنایی تصریح کرد: تجربه همه کشورهایی کـه این مسیر را طی کرده‌اند و با وجود کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ‌های جهانی توانسته‌اند جزو کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می‌دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست‌گذاری دولت در عرصه‌های مختلف می‌تواند کشور را شکوفا سازد.



بی‌اعتنایی مسئولان به راه‌حل‌های مستدل و منطقی



وی با اشاره به ششمین پیام نامگذاری امسال گفت: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می‌آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد کرد.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تجربه‌های در دسترس به ما می‌گوید نقشه‌های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش‌بینی نیست، بازسازی مدل‌های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می‌گذارد.



وی ادامه داد: آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی‌نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آن را به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل‌های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی‌اعتنایی کردند و البته زمانی هم توصیه‌ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق‌العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم.



به گفته حجت‌الاسلام بنایی انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه و نهایتاً تصویب دیرهنگام آن (ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال بعد) پیام‌های غلطی را به دشمن منعکس می‌کند که موجب تجری او می‌شود.



اقتضائات سال تولید ملی



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بررسی پیام‌های نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به بررسی اقتضائات و لـوازم ضروری این سـال و پیامـدهای مثبت آن پرداخت و تصریح کرد: برای اجرایی کردن شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ابتدا نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام رده‌ها هستیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) "ما می‌توانیم" به فصیلت برسد.



حجت‌الاسلام بنایی با بیان اینکه هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاست‌گذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش‌های مختلف می‌تواند راه را تسهیل کند اظهار داشت: دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعال‌سازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و نقشه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.



لزوم تصویب طرح‌ها و لوایح در حمایت از تولید ملی



وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرح‌ها و لوایح اثرگذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد.



بنایی تاکید کرد: مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاست‌زدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هـدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری به ریل‌گذاری برای قوه مجریه بپردازد. هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقه‌ای و جهانی است از این رو لازم است با روزآمد کردن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهاد اقتصادی پیش قـدم و پیش آهنگ باشد.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با ذکر برخی از فعالیت‌های مجلس هشتم در این زمینه اظهار داشت: مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه‌ها و طرح موضوع در کمیسیون‌های مرکز پژوهش‌ها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانه‌ها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت‌ها به طور دقیق سامان یابد.



وی ادامه داد: هر چند که این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی باز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد، سهم بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی را مشخص کرد.



حجت‌الاسلام بنایی تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را یکی دیگر از این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود 10 ماه در مجلس طول کشید.



وی مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه را عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض، جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی، تحقق دو شاخص پایه‌ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد عنوان کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یکی دیگر از برنامه‌های مجلس هشتم عنوان کرد و افزود: قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از دیگر فعالیت‌های مجلس هشتم در سال جهاد اقتصادی بوده است.



بنایی با اشاره به تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: این قانون به منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت کـارآیی انرژی با هـدف کنترل اتلاف انرژی در بخش‌های مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.



وی همچنین به قانون اصلاح قانون نفت اشاره کرد و افزود: به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت‌پذیری فرآیند استحصال تا بهره‌برداری و فروش و همچنین شفاف‌سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه اصل 44 قانون اساسی این قانون تصویب شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصویب قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور را از دیگر فعالیت‌های مجلس هشتم برشمرد.



حجت‌الاسلام بنایی گفت: همچنین قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه‌های محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.



اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوم این شعار به حساب می‌آید اظهار داشت: معنای اثباتی این شعار عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریم‌ها و خروج از بحران‌ها می‌توانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند.



نماینده مردم قم گفت: این اعتماد موجب می‌شود تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.



همدلی صنعت و دانشگاه زمینه‌ساز تولید ملی



بنایی، برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه را نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی دانست و تاکید کرد: حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که می‌خواهند در عرصه بازارهای بین المللـی با کالای ایرانی حضور یابند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینه‌های فنآوری و... موجب می‌شود تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.



وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استاندارد سازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است تاکید کرد: آسیب‌شناسی بی‌توجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب می‌شود تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهره‌گیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم.



به گفته حجت‌الاسلام بنایی یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانایی‌ها و سرمایه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.



وی ادامه داد: حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایه‌های ایرانی به بازار داخل است و پشتیبانی و رفع موانع سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.



لزوم تولید ملی با قابلیت صادرات



حجت‌الاسلام بنایی با بیان اینکه به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی می‌تواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد اظهار داشت: فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند باشد. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.



وی شعار تحقق حمایت از تولید ملی را نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی دانست و افزود: تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نشود دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فرهنگ سازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاست‌گذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع می‌تواند تحقق بخش منویات مقام معظم رهبری در قالب تعیین شعارهای سالانه نوروزی باشد.