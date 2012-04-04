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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

رسولی عنوان کرد:

تمدید فرصت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آذربایجان شرقی تا آخر فروردین

تمدید فرصت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آذربایجان شرقی تا آخر فروردین

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا آخر فروردین ماه تمدید شده است.

رسول رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بدلیل اینکه طبق قانون فرصت ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا 15 فروردین ماه است و این ایام با تعطیلات نوروزی مقارن بود فلذا اصناف می توانند تا پایان فروردین 91 اقدام به تهیه و تسلیم مدارک مالیاتی خود نمایند.

وی همچنین اظهار داشت: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که طبق آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 91 معادل پنج درصد خواهد بود.

رسولی افزود: از عموم مالیات دهندگان تقاضا می شود ظرف این 15 روز نسبت به ارائه مدارک مالیاتی خود اقدام و از موکول آن به روزهای پایانی خودداری کنند.

کد مطلب 1568417

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