جلوی ساخت هفت واحد پذیرایی غیرمجار در محور هراز گرفته شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صاحبان این تعداد واحدهای غیرمجاز در ایام تعطیلات نوروزی و فراهم بودن تکمیل واحدهای در حال ساخت، اقدام به تخلف کردند.



وی افزود: در پی عوامل بازدید کمیته فرعی ساخت و ساز غیرمجاز، بخشداری امامزاده عبدالله(ع) آمل که نمایندگان ادارات مرتبط در آن حضور داشتند به متخلفان در این زمینه اخطار داده شد.



بخشدار امامزاده عبدالله (ع) آمل ادامه داد: در این رابطه پرونده هایی برای ساخت و سازهای غیرمجاز که حریم راه را رعایت نکردند و اقدام به تغییر کاربری اراضی در مسیرجاده هراز کرده، تشکیل که رسیدگی به پرونده های آن در حال پیگیری و انجام روال قانونی است.



عسگری پور اضافه کرد: کمیته فرعی ساخت و ساز غیرمجاز بخشداری امامزاده عبدالله(ع) آمل با حضور بخشدار و دستگاههای ذیربط در بخش تشکیل و به صورت منظم از واحدهای غیرمجاز و بدون مجوز ساخت به صورت میدانی بازدید می کند.



وی تصریح کرد: این کمیته در طول سال فعال بوده و به صورت مستمر همه ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده بخش امامزاده عبدالله(ع) را رصد و پیگیری می کند.