كشتي گيران اعزامي به جام دانكلوف بلغارستان به اردو مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" كشتي گيران اعزامي پس از پشت سر گذاشتن اردويي يك هفته اي در تاريخ 10 اسفند ماه راهي كشور بلغارستان خواهند شد تا در اين پيكارها حضور يابند. اسامي تيم اعزامي به شرح زير است :

* وزن 55 كيلوگرم : مجيد يوسفي

* وزن 60 كيلوگرم : حسن كمره اي

* وزن 66 كيلوگرم : مهدي سهرابي

*وزن 74 كيلوگرم : مهدي منصوري

*وزن 96 كيلوگرم : عليرضا رباط مرادي

*وزن 120 كيلوگرم : عليرضا قرايي

سرمربي : يدالله اعتصامي ، مربي : ابوالفضل انصاري ، سرپرست : محمد انصاري