عدم تناسب امکانات مشهد با حضور میلیونی زائران/ جای خالی نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، در نوروز امسال نیز مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان اسلام و پایتخت معنوی ایران همانند سالهای گذشته با مشکل ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر، محدودیت پارکینگ ها و دریافت مبالغ سنگین توسط اماکن اقامتی و مسافرخانه ها مواجه بود.

جای خالی نظارت

مطابق روال هر سال امکانات ارائه شده در سال جدید نیز جوابگوی زائران حریم رضوی نبود و باید گفت، که جای خالی نظارت و رسیدگی مسئولین به مشکلات مطرح شده حکایت از سالی نابسامان و شلوغ را برای مشهد دارد.

پایتخت معنوی ایران به عنوان قلب تپنده کشور که سالانه میزبان 25 میلیون زائر است هنوز دچار بحران و سر درگمی است.

مشهد بازهم به اندازه نیاز مسافران امکانات خود را گسترش نداد

در نوروز امسال انتظار می رفت بر خلاف سالهای گذشته این شهر به اندازه نیاز مسافران امکانات خود را توسعه و گسترش دهد اما این اتفاق نیفتاد.

در روزهای عید نوروز مسافران و زائران بسیاری بودند که با درآمد اندک به شوق زیارت امام رضا به شهر بهشت دلها آمدند بسیاری از آنها اقامتگاه ارزانی را نیافتند و شب را در ماشین خود به صبح رساندند.

هر چند زائران به قصد زیارت امام هشتم و بوسه به گنبد طلای او به این شهر آمده بودند اما اقامتگاه هایی با قیمت نجومی شیرینی عید را برای آنها تلخ کرد.

امسال نیز مسئولین این شهر در حالی برای استقبال و پذیرایی مناسب از هشت میلیون زائر و مسافر نوروزی آماده شده بودند که بازهم قصه ضعف ساختار اقامتگاه ها و دریافت مبالغ گزاف و اسکان زائران پر غصه بود.

هر چند در نوروز امسال کمپ ها و مراکز اقامتی ارزان قیمت ایجاد شده بود اما به راستی متناسب با سیل مشتاق زائران نبود.

بر اساس این گزارش در شهر مشهد نقش دستگاه های فرهنگی به منظور پذیرایی زائران و آسایش مجاوران بیشتر از سایر نهادها است و در این زمینه نقش آستان قدس رضوی، شهرداری و استانداری در زمینه ارتقاء و رسیدگی به وضعیت زائران و مجاوران این شهر بیش از سایر دستگاه هاست.

بر اساس مشاهده میدانی خبرنگار مهر، بسیاری از زائران معتقد بودند که اماکن اقامتی در مشهد همانند سال های گذشته با مشکل مواجه بود و برخی دیگر اعتقاد داشتند که در نوروز 91 نیز امکانات اقامتی مناسب تری نسبت به سال های قبل برای زائران و مسافران فراهم شده بود.

سمیه حسینی که به همراه همسر و فرزندانش ازقم به مشهد آمده و در یکی از کمپ های این شهر استقرار یافته می گوید: در کمپ ها حمام و بسیاری از امکانات قرار داده شده اما در واقع امکانات این کمپ ها پاسخ گوی نیاز واقعی زائران و مسافران نیست.

وی ادامه می دهد: باید در مشهد تعداد اقامتگاه های ارزان قیمت افزایش یابد زیرا حجم گسترده زائران و مسافران نیازمند اتراق در مکانی مناسب با قیمتی مرقون به صرفه هستند.

مشکلات استقراردر کمپ ها

سعید کوثری نیز که از کرمان به مشهد آمده در خصوص مشکلات مستقر شدن در کمپ ها می گوید: استقرار در کمپ ها به دلیل سرد یا گرم شدن هوا مشکلاتی برای زائران به وجود می آورد چرا که در هوای سرد اگر زائران بخواهند چادرهایشان را گرم کنند باید از گاز پیک نیک یا کپسول های گاز استفاده کنند که این کار بسیار خطرناک است.

علی صفری زائر دیگری است که از کرمانشاه به این شهر آمده او می گوید: قیمت اقامت در هتل ها و مهمانسراهای اطراف حرم آنقدر گران است که نمی توان حتی برای یک شب به این مکان ها رفت.

او که در یکی از کمپ های این شهر مستقر شده بود می افزاید: وضعیت کمپ ها نیز چندان مطلوب و مناسب زائران نیست و به نظر می رسد باید در این راستا اقدامات چشم گیری توسط مسئولین این شهر انجام شود.

احداث کمپ ها از اقدامات موثر مسئولین مشهدی

یکی دیگر از زائران رضوی نیز با بیان این مطلب که احداث کمپ ها ویژه زائران ازجمله اقدام های موثر مسئولان مشهدی است تصریح کرد: بسیاری از زائران ترجیح می دهند هزینه های اسکان خود را به حداقل کاهش دهند و در کمپ های این شهر اقامت کنند.

یک زائر مازندرانی نیز با بیان این که باید در مشهد به ایجاد اماکن اقامتی ارزان قیمت بیشتر توجه شود، گفت: متاسفانه امسال نیز میزان اماکن اقامتی متناسب با حجم گسترده زائران نبود.

دست اندرکاران برای اسکان زائران نوروزی برنامه ریزی نکرده اند

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون در راستای مسئله زیارت و اسکان زائران نوروزی در مشهد برنامه ریزی صورت نگرفته و سازمان دهی منسجمی توسط دست اندرکاران انجام نشده است.

امیرحسین قاضی زاده با تاکید بر اینکه در نوروز 91 میزان اقامتگاه ها با قیمت مناسب نسبت به سالهای قبل افزایش یافته بود بیان کرد: هنوز هم ایجاد اقامتگاه ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران نیازمند اقدامات بیشتری است.

وی ادامه داد: امسال در این شهر کارهای مناسبی توسط مسئولان به منظور استقبال از زائران نوروزی صورت گرفت و ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سبب افزایش رفاه حال مسافران شد.

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گزارش: مرضیه صاحبی