تمرینات استقلال نباید برای سرگرم کردن باشد/ یک نیمه خواب هستند!

بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الجزیره امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: استقلال در 4 یا 5 هفته گذشته نشان داده که همواره یک نیمه خواب آلود را در پیش رو دارد یعنی در تمام نیمه اول‌ها یا گل خورده و یا مشکلات زیادی داشته است. دلیل این موضوع نیز به نبود مثلث میانی استقلال یعنی کیانوش رحمتی، آندرانیک تیموریان و مجتبی جباری بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم فرهاد مجیدی نیز از استقلال جدا شده است،‌ افزود: در این بازی‌های فشرده که تیم استقلال پیش رو دارد سرمربی تیم مجبور شده که به 12 بازیکن برای هر 4 روز یکبار که بازی دارند اعتماد کند که نتیجه آن خستگی بازیکنان در طی 90 دقیقه بازی‌ها است.

مشاور فنی مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد:‌ در چنین شرایطی بازیکن سعی می‌کند تا در نیمه اول کمتر به خودش فشار آورده و انرژی خود را بین 90 دقیقه تقسیم کرده و به ویژه برای نیمه دوم بازیها نگه دارند. در چنین شرایطی وقتی تیم حریف می‌بیند که استقلال تیمی خطرناکی در نیمه اول نیست، روحیه پیدا کرده و با جسارت بیشتری مقابل استقلال بازی می کند.

وی با بیان اینکه استقلال نیاز به یک اتفاق فنی دارد، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی باید بهره وری از این تیم خسته بالاتر برود. در نیمه اول بازی همه تماشاگران استقلال به صندلی‌های خود چسبیده بودند چون تیم الجزیره بارها استقلال را تهدید کرده و اذیت می کرد تا اینکه این تهدیدها منجر به این شد الجزیره به گل برسد. پس از گل نیز بازیکنان استقلال دچار استرس شده و نتیجه استرس بازیکنان این بود که آنها به ویژه در نیمه دوم احساسی بازی کرده و نتوانند چند موقعیت 100 درصد را در نیمه دوم تبدیل به گل کنند.

فروتن در همین خصوص افزود: متاسفانه پشت این بازی احساسی هیچ نقشه فنی وجود نداشت بنابراین بازیکنان استقلال به ویژه در نیمه دوم نتوانستند مقابل یک تیم درمانده که دروازه بان آن با باز و بسته کردن بندهای کفشهای خود وقت کشی می کرد به برتری برسند.

وی تصریح کرد: نوع تمرینات استقلال باید با نقشه و برنامه باشد نه اینکه فقط به منظور سرگرم کردن بازیکنان باشد. این نقشه‌های تاکتیکی باید به گونه‌ای باشند که بازیکنان این تیم خسته نیاز به دوندگی کمتری داشته باشند به خصوص در هنگام دفاع کردن.

مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه تیم‌های حریف از خسته بودن و محدود بودن تعداد بازیکنان استقلال مطلع هستند، گفت: به عنوان مثال ازبک‌ها می‌دانستند که استقلال یک تیم خسته است بنابراین آنها سعی می‌کردند توپ را بیشتر در زمین خود به گردش درآورده تا بازیکنان استقلال را مجبور به دوندگی بیشتر کنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: ‌باید نوع و کیفیت تمرین‌های استقلال تغییر کرده و با نقشه و برنامه باشد همان طور که پژمان منتظری پس از بازی می‌گوید باید با تفکر بیشتری مقابل الجزیره بازی می‌کردیم.