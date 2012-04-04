تربیت جوانان بسیجی از ماموریتهای سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی صبح چهارشنبه 16 فروردین در مراسم معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرگز گفت: انقلاب اسلامی به برکت تشکیل این نهاد مردمی پویا و جهانی شده است.

وی اضافه کرد: ماموریت سپاه و بسیج متوجه تمام آحاد مردم است و فرهنگ مقدس بسیجی باید در تمامی محافل جایگاه مخصوص خود را داشته باشد.

سردار بابایی، تهاجم فرهنگی را راهکار دشمنان برای تهی کردن این انقلاب از اصل و محتوا ذکر کرد و گفت: همه ما باید با تعهد و تلاش در برابر استکبار ایستادگی کنیم.

در این آیین سرهنگ دوم سلیمان حسام به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بندرگز معرفی و از خدمات سرهنگ "سید احمد میرصادقی" فرمانده سابق بسیج این شهرستان نیز تقدیر شد.