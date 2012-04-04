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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

سردار بابایی:

تربیت جوانان بسیجی از ماموریتهای سپاه است

تربیت جوانان بسیجی از ماموریتهای سپاه است

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نینوای گلستان، تربیت جوانان بسیجی با باورهای دینی و سپردن این انقلاب بدست آنها را از ماموریت های سپاه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی صبح چهارشنبه 16 فروردین در مراسم معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرگز گفت: انقلاب اسلامی به برکت تشکیل این نهاد مردمی پویا و جهانی شده است.

وی اضافه کرد: ماموریت سپاه و بسیج متوجه تمام آحاد مردم است و فرهنگ  مقدس بسیجی باید در تمامی محافل جایگاه مخصوص خود را داشته باشد.

سردار بابایی، تهاجم فرهنگی را راهکار دشمنان برای تهی کردن این انقلاب از اصل و محتوا ذکر کرد و گفت: همه ما باید با تعهد و تلاش در برابر استکبار ایستادگی کنیم.

در این آیین سرهنگ دوم  سلیمان حسام به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج بندرگز معرفی و از خدمات سرهنگ  "سید احمد میرصادقی" فرمانده سابق بسیج این شهرستان نیز تقدیر شد.

کد مطلب 1568424

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