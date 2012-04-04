هشت شکارچی متخلف در دنای شرقی دستگیر شدند/ مجروحیت یک محیط بان

فیروز انصاری به خبرنگار مهر گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده دنای شرقی از این متخلفان لاشه یک رأس بز کوهی به همراه پنج قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط کردند.

وی بیان کرد: یک نفر از محیط بانان نیز در درگیری با متخلفان از ناحیه دست، پا و کمر مجروح شد.

انصاری عنوان کرد: منطقه حفاظت شده دنا با وسعتی معادل 93 هزار و 821 هکتار سال گذشته به عنوان دهمین ذخیره گاه زیست کره کشور ثبت جهانی شد.

وی همچنین یادآور شد: در مجموع در ایام نوروز جلوی اقدام پنج گروه شکارچی متخلف در مناطق دنا، دنای شرقی، خائیز و کوه سرخ گرفته شد.

این کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویهو بویراحمد افزود: یک گروه در آغاز شکار توسط محیط بانان شناسایی شدند، دو گروه اقدام به فرار کردند و دو گروه دیگر دستگیر شدند.

انصاری تصریح کرد: پراکندگی و وسعت زیاد مناطق، صعب العبور بودن آنها، پراکندگی جمعیتی زیاد در اطراف مناطق حفاظت شده و مسلح بودن افراد از مهمترین موانع حفاظت از محیط زیست استان است.

با کمبود محیطبان مواجه هستیم

وی با بیان اینکه این استان با کمبود محیط بان مواجه است، گفت: هم اکنون تعداد محیط بانان این استان یک چهارم استاندارد جهانی است.

این کارشناس مسئول بیان داشت: طبق استانداردهای جهانی باید برای هر هزار تا هزار و 500 هکتار از اراضی کوهستانی و سه هزار هکتار اراضی دشت، یک محیط بان فعالیت کند.

وی یادآورشد: این اداره کل برای حفاظت از مناطق حفاظت شده استان، با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن آنها نیاز به 200 محیطبان دیگر داد.

انصاری عنوان کرد: بیش از 200 هزار هکتار از مساحت کهگیلویه و بویراحمد شامل دنا‌، دنای شرقی‌، دیل‌، خامی‌، خاییز سرخ و تنگ ‏سولک و ... مناطق حفاظت شده است.

وی بیان داشت: دو منطقه شکار ممنوع "خرم ناز" و "پادنا" هم تحت پوشش حفاظت این سازمان قرار دارند.