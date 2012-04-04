مخالفت مجلس با درخواست دولت برای مسکوت ماندن بررسی لایحه منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در حین بررسی جزئیات لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه به مدت سه ماه را در دستور کار قرار دادند.

براساس این گزارش پس از تصویب کلیات این لایحه در روز سه‌شنبه تعدادی از نمایندگان پیشنهاد بررسی لایحه مذکور به صورت اصل 85 قانون اساسی را مطرح کردند که برسی این پیشنهاد به جلسه امروز مجلس موکول شد.

نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و سپس پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه به مدت سه ماه ارایه شد اما از آنجا که نماینده وزارت کشاورزی در مجلس با مسکوت ماندن بررسی این لایحه مخالفت کرد اما نظر نماینده دولت موافق با مسکوت ماندن بررسی این لایحه بود رئیس مجلس از دولت خواست تا روز یکشنبه در نامه‌ کتبی و رسمی نظرش نسبت به این پیشنهاد را به مجلس ارایه کند و روز یکشنبه این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. اما جمشید انصاری به لاریجانی تذکر داد که او حق مسکوت ماندن لایحه را ندارد و این پیشنهاد حتماً باید به صورت کتبی به مجلس برسد. به این معنی که حتی تا روز یکشنبه هم نمی‌تواند بررسی این لایحه را به تاخیر بیاندازد.

لاریجانی این تذکر را وارد دانست و بنابراین مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد.

در حین قرائت ماده 3 و رای گیری برای آن میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با نامه کتبی دولت وارد مجلس شد و نظر مساعد دولت برای مسکوت ماندن این لایحه را به هیات رئیسه ارایه کرد. این در حالی بود که سه ماده از 105 ماده این لایحه به تصویب مجلس رسیده بود. بنابراین پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این لایحه به مدت سه ماه مطرح شد.

ثروتی نماینده بجنورد در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: تعداد مواد این لایحه زیاد است و ما فرصت کمی داریم. بهتر است باقی مواد باقی مانده در مجلس نهم به تصویب برسد اما یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، مجلس نمی‌تواند ادامه بررسی این لایحه را در مجلس نهم ادامه دهد و باید این لایحه مجدداً در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، به تصویب برسد و سپس به صحن مجلس ارایه شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 81 رای موافق، 51 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. 49 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس در حال حاضر بررسی ماده 4 را آغاز کردند.