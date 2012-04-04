عکاف‌زاده درباره این تله فیلم به خبرنگار مهر گفت: این تله فیلم دو هفته پیش تولید داشته و تصویربرداری آن به مدت یک ماه انجام شده است. وی با بیان اینکه تله‌فیلم "مشکل‌ گشا" در حال حاضر مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی را پشت سر می‌گذارد، اظهار امیدواری کرد: این تله فیلم تا پایان خرداد ماه امسال آماده نمایش خواهد شد.

عکاف‌زاده ابراز داشت: قصه فیلم در روستایی در منطقه آران و بیدگل به نام فخره می‌گذرد. چند کودک دبستانی به همراه مسئولان مدرسه تصمیم می‌گیرند به مناسبت نیمه شعبان جشنی با دعوت اولیا برگذار کنند. قرار می‌شود بچه‌ها نمایشی برای اجرا آماده کرده، اما اختلاف سلیقه در بین‌شان باعث می‌شود آنان به دو گروه نمایشی تقسیم شوند تا در نهایت یک نمایش با قضاوت مهمانان هنرمند اصفهانی (جهانبخش سلطانی، محمد نریمانی) که توسط معلم مدرسه دعوت می‌شوند، انتخاب شود.

وی ادامه داد: ازطرفی دهیاری روستا با اطلاع از این قضیه تصمیم به مشارکت می‌گیرد و قرار می‌شود جشن، خیلی مفصل‌تر و در مسجد روستا که البته احتیاج به تعمیرات و آماده‌سازی دارد برگزار شود اما در این میان مشکلات مالی و کمبود بودجه کار را دشوار می‌کند.

عکاف‌زاده یادآور شد: در این فیلم به دلیل سادگی و یکدستی با فضایی که داستان در آن اتفاق می‌افتد سعی شده از بازیگران محلی و مردمان بومی در بیان سوژه قصه که همان موضوع زکات است استفاده شود.

در این تله فیلم بازیگرانی همچون جهانبخش سلطانی، محمدنریمانی، مهران هادی، محمد نصراللهی، اکبر اسماعیلی به ایفای نقش می‌پردازند و محمد رضا دادخواه، محمد حاجی‌زاده، سید علی حسینی، آرشا امینیان، محمد حسن‌زاده به عنوان بازیگران نوجوان در این تله فیلم همکاری دارند.

عوامل تولید این تله فیلم عبارتند از نویسنده: مجید عکاف‌زاده، کارگردان: مجید عکاف‌زاده و سید حسن حسینی، نور و تصویر: مجید محسنی، صدابردار: پشوتن طهماسبی، تدوین: سید حسن حسینی، موسیقی: مسیح خسروی، دستیار کار گردان و برنامه‌ریز: محسن هاشمی، مدیر تولید: محمد ربانی، تهیه‌کننده: مجید عکاف‌زاده و سید حسن حسینی.