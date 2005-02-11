از شكست كره شمالي خوشحال شدم / ژاپن نسبت به جام ملتها ضعيف تر شده است / آنها مستحق برد نبودند

دكتر بيژن ذوالفقارنسب كه براي تجزيه و تحليل ديدار تيم هاي ملي فوتبال ؤاپن و كره شمالي به توكيو سفر كرده بود در بازگشت به ايران ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار " مهر" افزود : اين ديدار براي كره اي ها بسيار حياتي بود و تا حدودي جنبه هاي سياسي به خود گرفته بود به طوريكه ژاپني ها ناچارشدند اين ديدار را تحت تدابير شديد امنيتي برگزار كنند.

ذوالفقارنسب ادامه داد : در اين ديدار كه در حضور 60 هزار تماشاگر برگزار مي شد ژاپن فوتبال دو گانه اي را به نمايش گذاشت به طوريكه در نيمه اول بسيار مسلط و بابرنامه نشان داد و با به ثمر رساندن يك گل زود هنگام به خوبي به اداره بازي پرداخت. اما در نيمه دوم كره اي ها تغيير روش دادند و از لاك دفاعي خارج شدند و 35 دقيقه تيم ژاپن را تحت فشار قرار دادند كه علاوه بر زدن گل تساوي فرصت هاي زيادي را از دست دادند.

كارشناس اعزامي فدراسيون فوتبال به ژاپن با بيان اينكه تيم ميزبان با انجام سه تعويض خود چهره تهاجمي تري يافت خاطر نشان ساخت : در اواخر بازي ژاپن تيم برتر ميدان بود و اشتباه مسلم دروازه بان كره در دقايق تلف شده سه امتياز خانگي حساس را براي اين تيم به ارمغان آورد.

ذوالفقارنسب با اشاره به اينكه از برد تيم ژاپن خوشحال شدم اظهار داشت : در مجموع ژاپن در اين ديدار برتري كلاسي و فني محسوسي نسبت به حريف داشت و به نظر من بايد از برد اين تيم خوشحال باشيم چرا كه با وجود صعود دو تيم از اين گروه بايد هر چه زودتر چهره تيم هاي مدعي مشخص شود.

وي تاكيد كرد: ژاپني ها نيز پس از اين ديدار خود را مستحق اين برد نمي دانستند و به اعتقاد من ژاپن نسبت به جام ملتها ضعيف تر شده است.

كارشناس اعزامي فدراسيون فوتبال در پايان گفت : به اعتقاد من ژاپن در اين گروه حريف اصلي ماست و ما ناگزيريم در تهران اين تيم را شكست دهيم تا كارمان براي صعود به روز آخر نكشد. ضمن اينكه بايد در ديدارهاي ديگر نيز بايد حداكثر امتيازات لازم را به دست آوريم.