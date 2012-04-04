محمدعلی کیا، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش کتاب «عصر جدید، قصه‌هایی که مادربزرگ نگفت» را برای انتشار به نشر امرود سپردم. این کتاب در واقع بازنویسی قصه‌ها و افسانه‌های قدیمی است که همه ما‌ آن‌ها را شنیده و با آن‌ها آشنا هستیم، اما این قصه‌ها در واقع، نسخه جدید و امروزی شده آن داستان‌های قدیمی هستند.

وی افزود: یکی از قصه‌های این کتاب در شماره اسفند ماه 90 نشریه شوکران چاپ شد. «عصر جدید، قصه‌هایی که مادربزرگ نگفت» شامل بیش از 20 قصه است که هرکدام حدود 3 تا 4 صفحه حجم دارند. این داستان‌ها فقط شامل قصه‌های ایرانی نمی‌شود و داستان‌های جهانی و بین‌المللی مانند پینوکیو، جک و ساقه لوبیا، بزک زنگوله‌پا و ... که همه با آن‌ها آشنا هستیم و کودکی‌مان را با آن‌ها گذرانده‌ایم، در این کتاب بازنویسی شده‌اند.

این نویسنده در ادامه گفت: داستان‌هایی که در این کتاب نوشته‌ام، ته مایه‌ای از طنز دارند ولی طنزشان تلخ است و درباره مشکلات و معضلات اجتماعی است. مثلا در داستان بزک زنگوله‌پا، بچه‌های بز در خانه با گرگ همدست هستند وقتی مادر از خانه خارج می‌شود، به گرگ کمک می‌کنند چون او به روزگاری افتاده است که نیازمند است و بچه‌های بز روزانه به او تخم مرغ می‌دهند تا گرسنه نماند.

کیا گفت: مخاطبان این کتاب در گروه سنی بزرگسال جا دارند و داستان‌ها علی‌رغم داشتن طنز، جدی هستند. نگارش داستان‌های این کتاب را پاییز سال 90 آغاز کردم و پایان زمستان، کار را به سرانجام رساندم. مدتی پیش کتاب را به نشر امرود سپردم و چندی پیش کتاب فیپا گرفته و قرار است برای گرفتن مجوز، به ارشاد برود.