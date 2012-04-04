همکاری مردم در حفاظت از عرصه های جنگلی و طبیعی ایلام مطلوب بود

یحیی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 87 درصد از مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهد و سرانه جنگل برای هر نفر در استان ایلام حدود یک هکتار است.

وی افزود: مردم و گردشگران در ایام نوروز امسال برای صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی همکاری مطلوبی با مسئولان داشتند.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری میزان خسارات و ضرر به مناطبع طبیعی و جنگلها بسیار کمتر از سالهای قبل بود که نشان از فرهنگ حفاظت از مناطبع طبیعی بین مردم دارد.

میرازیی عنوان کرد: فعالیت سه هزار نیروی همیار طبیعت و اعزام 27 گروه گشت حفاظتی در مناطق ‌جنگلی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و..از جمله عوامل کاهش تخریب طبیعت در ایام تعطیلات نوروز بود.