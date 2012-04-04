هاشمی و جریان انحرافی در اعلام موضع مقابل آمریکا بی بصیرت هستند

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، به انتقاد از موضع گیری اخیر هاشمی رفسنجانی در باره اهمیت مذاکره ایران با آمریکا پرداخت و اظهار داشت: هاشمی از دورانی که مسئولیت اجرایی کشور را برعهده اشت تا به امروز براین باور است که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می کند در حالی که دیدگاه وی در این خصوص با واقعیت ها و عملکرد سران آمریکا در تضاد است.

وی با بیان اینکه بحث مذاکره ایران با آمریکا موضوع جدیدی نیست، گفت: احمدی نژاد نیز چندین بار به این موضوع اشاره کرده بود اما تصمیم گیر نهایی مقام معظم رهبری هستند و تاکید معظم له بر آن است که هنوز آمریکا در شرایطی قرار نگرفته که مذاکره با آن به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شود.

این فعال سیاسی اظهار داشت: در گذشته نیز موضوع مذاکره با آمریکا از سوی جریان انحرافی مطرح شده بود و این موضع گیری ها نشان می دهد که آنها هم تصور غلطی از آمریکا داشته ودارند و این مواضع ناشی از عدم شناخت دقیق از سیاست های آمریکا است.

ترقی تاکید کرد: اگر بصیرت داشته باشیم به هیچ وجه چنین مواضعی را مطرح نمی کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موضع گیری هایی که درباره مذاکره با آمریکا مطرح می شود فقط در حد اظهار نظر است و به هیچ وجه نباید آن را در زمره تصمیم گیری‌های کلان نظام قرار داد.

ترقی خاطرنشان کرد: مگر مقام معظم رهبری نفرموده بودند که سران آمریکا به قول و وعده های خود پایبند نیستند و به راحتی تعهدات را زیر پا می گذارند و به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، براین اساس فقط باید بر اساس واقعیت اظهار نظر کرد و واقعیت همان است که از سوی رهبری بیان می شود.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی افزود: در غیر این صورت هر گونه اظهار نظر مبنی بر علاقه و شیفتگی برای مذاکره با آمریکا به ضرر بیداری اسلامی و نیروهای انقلاب است.

بنابراین گزارش، طبق اخبار منتشر شده هاشمی رفسنجایی در دیدار مسئولان فصلنامه مطالعات بین المللی در پاسخ به این

در پاسخ به اینکه با توجه به این اصل که در سیاست خارجی دوست دائمی و دشمن دائمی وجود ندارد و آنچه که دائمی است منافع ملی است. اگر این را بخواهیم به طور مثال در زمینه رابطه با آمریکا پیاده کنیم، مخصوصاً در دوره حضرت‌عالی، چگونه می‌توان تفسیرش کرد اظهار داشت:" من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است. "



انتشار این مواضع هاشمی رفسنجانی با واکنش فعالان سیاسی،تشکل های دانشجویی و روزنامه نگاران مواجه شده است.