استقبال زیباری از پیشنهاد ایران برای میزبانی بغداد از نشست 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سومریه نیوز"، وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد که ایران تمایل دارد بغداد میزبان نشست اعضای دائم شورای امنیت 1+5 و ایران باشد. گفتنی است این نشست در صورت توافق طرفین احتمالا 14 آوریل (26 فروردین) برگزار خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق عصر روز سه شنبه میزبان هیئتی از شورای امنیت ملی ایران بود.



"علی باقری" معاون سیاست خارجی و بین الملل و "رضا امیری" مدیر کل امور عربی شورای عالی امنیت ملی یاست این هیئت را برعهده داشتند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است که وزیر خارجه عراق از پیشنهاد ایران برای میزبانی نشست 1+5 استقبال کرده و متعهد شده است رایزنی های لازم را با طرف های ذیربط انجام خواهد داد.