جزئیات ساعات موظف اعضای هیات علمی پزشکی/ وزیر مستثنی از موظفی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت و وظایف عضو هیات علمی بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیت های اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات درمانی و ارتقای سلامت و فعالیت های تخصصی در خارج از موسسه نیز استوار است.

تعداد واحد موظف برای اعضای هیات علمی آموزشی که وظایف مدیریتی بر عهده ندارند 10 تا 17 واحد و ساعت موظف تدریس در هفته آنها بر اساس مراتب دانشگاهی است.

اعضای هیات علمی که طرح های پژوهشی در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی کنند بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشکده و یا رئیس مرکز حسب مورد و تصویب شورای پژوهشی موسسه می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی کنند، مشروط بر اینکه ساعات تدریس و آموزش موظف از نصف میزان حداقل مندرج در این ماده کمتر نباشد.

در خصوص سمت هایی که در جدول نیامده است شورای موسسه تصمیم گیری می کند که این میزان نباید کمتر یا مساوی از واحد موظف تعیین شده برای مقام مافوق وی باشد.

تعداد واحد موظف اعضای هیات علمی پژوهشی 6 تا 9 واحد پژوهشی تعیین می شود که این میزان باتوجه به مراتب علمی و سمت اجرایی است.

فعالیت اعضای هیات علمی پژوهشی و بالینی بر اساس واحد پژوهشی (مانند واحد درسی در موسسه) محاسبه می شود. به مازاد بر واحدهای موظف تحقیق، متناسب با میزان افزایش فعالیت های پژوهشی و بر اساس مصوبات مربوط، حق التحقیق تعلق می گیرد که میزان آن به ازای هر ساعت یک 60 ام حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج در حکم استخدامی عضو هیات علمی خواهد بود.

اعضای هیات علمی شاغل اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند می توانند حداکثر تا 8 واحد نظری به صورت حق التدریسی تدریس کنند و در موارد استثنایی به پیشنهاد روسای دانشکده ها و تصویب شورای موسسه می توانند 4 واحد اضافی نیز تدریس کنند. واحدهای مربوط به پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شامل حداکثر تعیین شده در این تبصره نیست.