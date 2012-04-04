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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

شجاعی:

روستاهای بالای 10 خانوار شمال کرمان برقدار شدند

روستاهای بالای 10 خانوار شمال کرمان برقدار شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت برق شمال کرمان از برقدار شدن روستاهای بالای 10 خانوار شمال استان کرمان خبر داد.

مسعود شجاعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق هدفگذاری صورت گرفته باید تمام روستاهای بالای 10 خانوار برقرسانی شوند که در این راستا اقدامات لازم در حوزه شهرستانهای شمال استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: آخرین روستای با این تعداد جمعیت در بخش ماهان کرمان برق رسانی شد و به این ترتیب یک گام دیگر در عدالت خدمات رسانی در حوزه برق نزدیکتر شدیم.

وی تصریح کرد: به این ترتیب 870 خانوار در 74 روستای بالای 10 خانوار در این حوزه از خدمات شرکت توزیع برق شمال کرمان استفاده می شکنند.

شجاعی ادامه داد: برای این امر تاکنون 1.5 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

کد مطلب 1568517

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