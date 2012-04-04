تشکیل 3 هزار پرونده تخلف صنفی در آذربایچان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق اسکندری با اعلام این خبر افزود: این پرونده ها در طول طرح ویژه نوروزی از یکم اسفند ماه تا 15 فروردین ماه امسال در راستای انجام بازرسی ها تشکیل یافته است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی، پایش مستمر بر بازار عرضه و تقاضا و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات مردمی اجرا شد اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده ها 66 میلیارد و 55 میلیون ریال بود که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 644 افزایش نشان می دهد.

اسکندری همچنین از انجام 50 هزار بازرسی در طول اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز 91 در استان خبر داد و گفت: تعداد پرونده های متشکله در این راستا 66 درصد و ارزش ریالی آنها 644 درصد نسبت به طرح مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی بیشترین بازرسی های انجام یافته مربوط به اولویت های کالایی طرح را به ترتیب مواد پروتئینی، پوشاک و کیف و کفش، میوه و مواد لبنی عنوان کرد و اظهار داشت: پوشاک و کیف و کفش با 721 پرونده، مواد پروتئینی با 345 پرونده و خدمات عمومی با 277 پرونده به ترتیب بیشترین پرونده های تخلف را نسبت به سایر گروه های کالایی و خدماتی داشتند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی یاد آور شد: همچنین غلات و حبوبات، میوه جات و حمل و نقل بین شهری بیشترین ارزش ریالی پرونده های متشکله را در این طرح دارند.