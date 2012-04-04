به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود که پس از انجام قرعه کشی، تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال مردان و والیبال بانوان ناشنوایان ایران حریفان خود را شناختند. در رشته فوتبال، ایران در گروه B همراه با ژاپن، قزاقستان، مالزی و هنگ کنگ قرار دارد.



در رشته فوتسال، تیم ملی کشورمان با یمن، قزاقستان و تایلند در گروه B همگروه شده است . ازبکستان و ژاپن نیز حریفان تیم ملی والیبال بانوان هستند.



هفتمین دوره بازی های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از 6 تا 13 خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود.