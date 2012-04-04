  1. ورزش
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

ناشنوایان ایران حریفان خود را در بازی‌های آسیا - اقیانوسیه شناختند

ناشنوایان ایران حریفان خود را در بازی‌های آسیا - اقیانوسیه شناختند

حریفان رشته‌های تیمی ناشنوایان ایران در هفتمین دوره بازی‎های آسیا و اقیانوسیه مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود که پس از انجام قرعه کشی، تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال مردان و والیبال بانوان ناشنوایان ایران حریفان خود را شناختند. در رشته فوتبال، ایران در گروه B  همراه با ژاپن، قزاقستان، مالزی و هنگ کنگ قرار دارد.

در رشته فوتسال، تیم ملی کشورمان با یمن، قزاقستان و تایلند در گروه B همگروه شده است . ازبکستان و ژاپن نیز حریفان تیم ملی والیبال بانوان هستند.

هفتمین دوره بازی های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از 6 تا 13 خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود.

کد مطلب 1568531

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