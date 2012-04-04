استفاده از تولیدات داخلی نهادینه شود

ناصر فخر موجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: اشتغال پایدار و رشد اقتصادی کشور با اتکا بر تولید ملی با مزیت صادرات محور تحقق خواهد یافت.

وی ارتقای رشد اقتصادی کشور ، بهبود شاخص‌های کسب و کار و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را در گرو حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: راه‌حل اصلی برای همه این موارد حمایت از تولید داخل است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن دعوت از همه دست‌اندرکاران اقتصادی برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید در استان، خواستار همت و عزم جدی مردم و مسئولان برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری شد تا چالش های پیش روی اشتغال و اقتصاد برطرف شود.

