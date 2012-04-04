علی نیکزاد از پروژه های مسکن و راه زنجان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افندی زاده معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و چند نفر از معاونان، علی نیکزاد را در سفر به زنجان همراهی می کنند.

نیکزاد در ابتدای ورود به استان زنجان از پروژه مجتمع فرهنگی رفاهی و تفریحی لاله شهرستان هیدج بازدید کرد.

پروژه تفریحی رفاهی لاله شهر هیدج با اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان در زمینی به وسعت 88 هکتار در حال احداث است.

تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار است.

همچنین علی نیکزاد در شهر هیدج از پروژه های 228 و 96 واحدی مسکن مهر این شهر بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از روند لکه گیری و تعویض روکش آزادراه زنجان- قزوین و همچنین کارگاه راهسازی و آسفالت محمدیان بازدید کرد.

بازدید از پروژه های مسکن مهر گلشهر کاظمیه و پونک زنجان، بازدید از پروژه های مسکن مهر 210 هکتاری ثمین و همچنین کلنگ زنی پروژه 7 هزار واحدی مسکن مهر شهر زنجان از جمله برنامه های نیکزاد در سفر 1 روزه خود به استان زنجان است.

نیکزاد همچنین از پروژه احداث بزرگراه زنجان - فرودگاه و همچنین پروژه های احداث راه زنجان- بیجار و زنجان-دندی بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان برنامه پایانی علی نیکزاد در سفر خود به زنجان است.