40 میلیارد ریال اعتبار به کشاورزی بردسیر اختصاص یافت

غلامعلی موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان بردسیر یکی از قطبهای کشاورزی استان کرمان محسوب می شود که نقش تعیین کننده در تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی تصریح کرد: کشاورزی و دامپروری مهمترین شغل مردم بردسیر محسوب می شود و برای توسعه کشاورزی اعتباری معادل 40 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: باید زمینه ای مهیا شود که پتانسیلهای بردسیر برای گسترش کشاورزی به مردم و سرمایه گذاران معرفی شود که در همین راستا همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به زودی در بردسیر برگزار می شود.

وی با اشاره به خشکسالی های صورت گرفته و کاهش حجم آب از کشاورزان خواست برای استفاده بهینه از آب موجود از آبیاری مکانیزه استفاده کنند.

وی ادامه داد: آبیاری سنتی بخش قابل توجهی از آب در دسترس در شهرستان بردسیر را هدر می دهد.