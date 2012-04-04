75 درصد از صنایع استان ایلام فعال است

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 460 واحد صنعتی در حال حاضر در نقاط مختلف استان ایلام به صورت فعال مشغول به کار هستند.

وی بیان داشت: این تعداد واحد صنعتی معادل 75 درصد صنعت استان ایلام است که آمار مطلوبی است هر چند باید برای فعالیت دیگر واحدهای صنعتی از سوی مسئولان و مدیران واحدهای صنعتی تلاش شود.

این مسئول عنوان کرد: 260 واحد صنعتی از مجموع 700 واحد در استان غیرفعال هستند که شروع به کار این واحدهای صنعتی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

مهدوی افزود: در حال حاضر کارخانه صنعتی بزرگ و واحدهای صنعتی متنوع در شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف استان ایلام در توسعه و اشتغال در استان نقش مهمی دارند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت از شاخص های مهم اقتصادی در توسعه استان به شمار می رود تمهیدات لازم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان اندیشیده شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری در استان ایلام به خصوص در بخش صنعت به عنوان یک ظرفیت مهم و قابل توجیه در استان فراهم شده است که سرمایه گذاران می توانند برای فعالیت در این استان اقدام به سرمایه گذاری کنند.