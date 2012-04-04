معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سودابه باقرپور و مهسا صابری والیبالیست های مازندرانی هستند که در دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال بانوان از امروز چهارشنبه در تهران حاضر خواهند شد.

وی افزود: بازیکنان دعوت شده به این اردو، انتخاب شده از اردوی قبلی و لیگ های دسته یک و مسابقات امیدهای بانوان هستند که تمرینات خود را به مدت 11 روز زیر نظر میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی پیگیری خواهند کرد.



قلی زاده ادامه داد: تیم ملی والیبال بانوان خود را برای حضور در مسابقات کاپ آسیایی که قرار است از 19 شهریور ماه سال جاری به مدت هفت روز در آلماتی قزاقستان برگزار شود، آماده کنند.



وی یادآور شد: تیم ملی والیبال بانوان تا پیش از آغاز مسابقات کاپ آسیا در مجموع 14 دوره اردوی آماده سازی برپا خواهد کرد.



قلی زاده افزود: کادر فنی تیم ملی بانوان درمجموع برای مرحله دوم اردوی تیم ملی، 28 بازیکن از 13 استان کشور را انتخاب کرده است.

