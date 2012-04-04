صنایع موجود باید حفظ و تقویت شود/شعار سال باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی قبل از ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری که با حضور تمام مدیران کل استان البرز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه بر صنعت موجود باید حفظ و تقویت شود، اظهار داشت: شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تبدیل به عمل شود.



وی ادامه داد: تحقق و عملی کردن شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر عهده تمام مسئولان استان البرز است.



وی افزود: در سال گذشته بیشترین درصد اجرایی کردن مصوبات دولت در استان البرز بود که از 426 مصوبه تصویب شده 325 مصوبه به کامل اجرایی و 101 مورد آن باقی مانده است.



نرخ بیکاری استان البرز باید کاهش یابد



استاندار البرز گفت: در سال گذشته 118 هزار شغل و 68 هزار مسکن مهر در استان البرز ایجاد شد و باید تلاش و کوشش ما کاهش نرخ بیکاری استان باشد.



فرهادی با اشاره به اینکه در سال جاری 10 میلیارد تومان به حساب آموزش و پرورش واریز شده است، اضافه کرد: در سال گذشته در زمینه مدرسه سازی و همچنین آموزش و پرورش کارهای بی نظیری انجام شد.



پرونده قتل روح الله داداشی کمتر از 40 روز پیگیری شد



وی با بیان اینکه پرونده قتل روح الله داداشی کمتر از 40 روز پیگیری شد، اظهار داشت: امنیت زندگی و سرمایه گذاری استان البرز بسیار خوب است.



استاندار البرز ادامه داد: پیگیری پرونده قتل روح الله داداشی کمتر از 40 روز نشان دهنده این است که سرعت عمل دستگاه های قضایی استان بالا است.



فرهادی افزود: سپاه در سال گذشته در چهار ناحیه جدید استان مستقر شد و از 17 پاسگاه، 14 پاسگاه به بهره برداری رسید.

سال گذشته بودجه البرز با استان شدن چهار برابر شد



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد استقرار دستگاه های استان بودیم، اضافه کرد: تفکیک بودجه استان و همچنین افزایش چهار برابری بودجه البرز در سال گذشته اتفاق افتاد.



استاندار البرز با تاکید بر اینکه در سال جاری باید وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کند، اظهار داشت: جبران عقب ماندگی 40 ساله البرز از طریق وحدت و همدلی مسئولان و مردم تحقق پذیر است.