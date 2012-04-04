  1. بین الملل
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

یک مقام روس مطرح کرد:

شکل گیری ائتلاف جدید منطقه ای با حضور ایران و سوریه

شکل گیری ائتلاف جدید منطقه ای با حضور ایران و سوریه

یک مقام روسی با اشاره به تلاش غرب در زمینه سرنگونی نظام سوریه تاکید کرد: برخی طرفها هم اکنون خطر استراتژیک شکل گیری ائتلاف و محورهای جدید در منطقه را درک کرده اند و در تلاش برای بر هم زدن آن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارات موسین" معاون کمیته روابط روسیه با مردم لیبی و سوریه در گفتگو با راشا تودی اظهار داشت: مقامات سوریه هم اکنون با تروریسم بین المللی در اراضی کشورشان مواجه هستند.

وی با اشاره به نگرانی غربیها در زمینه به خطر افتادن مصالح استراتژیک خود در منطقه افزود: معتقدم هم اکنون آنان به درکی در زمینه خطرناک بودن تشکیل ائتلافها و محورهای جدید در منطقه میان سوریه، ایران، چین، هند و روسیه رسیده اند.

این مقام روسی با تایید پشتیبانی مسکو از سوریه با اعزام کارشناسان خبره به این کشور، افزود: چین و ایران نیز باید روی این مسئله فکر کنند. بشار اسد از همپیمان استراتژیک خود که ایران است دست نکشیده و آمریکایی ها به همین دلیل در پی سرنگونی نظامش هستند.

کد مطلب 1568615

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