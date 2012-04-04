گل آرا در انتخابی بوکس المپیک سربلند خواهد بود

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رقابت های گزینشی المپیک 2012 لندن در رشته بوکس بزرگسالان از فردا پنجشنبه هفدهم فروردین ماه جاری به میزبانی کشور قزاقستان در شهر آستانه این کشور برگزار می شود.



وی ادامه داد: در ترکیب هشت نفره تیم ملی بوکس اعزامی کشورمان به پیکارهای انتخابی المپیک در قاره آسیا، فروتن گل آرا بوکسور جوان و آینده دار استان قم نیز حضور دارد تا بعد از درخشش در پیکارهای قهرمانی کشور بار دیگر توانمندی های خود را نشان دهد.



آغاز تمرینات تیم ملی بوکس در آستانه قزاقستان



رئیس هیئت بوکس قم با اشاره به تمرین بوکسور قمی برای کسب سهمیه المپیک لندن، بیان کرد: بوکسور قمی عضو تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان پس از رسیدن به قزاقستان از امروز تمرینات خود را همراه با سایر ملی پوشان پیگیری می‌کند.



جعفری یاد آور شد: گل آرا در رقابت های بوکس قهرمانی کشور به عنوان نماینده وزن منهای 60 کیلوگرم بوکس قم، علاوه بر اینکه موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی این پیکارها شد، عنوان ستاره مسابقات و فنی ترین بوکسور را نیز به خود اختصاص داد.



رئیس هیئت بوکس قم اضافه کرد: تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک به قزاقستان اعزام شده است و پس از رسیدن به محل رقابت‌ها با استراحتی کوتاه از امروز تمرینات خود را پیگیری می‌کند.



وی ابراز داشت: در حالی که تیم ملی بوکس کشورمان برای حضور در آخرین دور از مسابقات گزینشی المپیک لندن صبح روز گذشته ایران را به مقصد قزاقستان ترک کرد، پس از رسیدن به محل برگزاری رقابت‌ها استراحتی کوتاه داشت تا اولین تمرینات ملی پوشان از امروز برگزار شود.



جدال هشت بوکسور ایرانی برای صعود به المپیک از 17 فروردین



جعفری افزود: مسابقات گزینشی المپیک 2012 لندن در رشته بوکس از روز پنج شنبه هفته جاری یعنی هفدهم فروردین ماه در شهر آستانه کشور قزاقستان آغاز می‌شود و به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید.



وی اظهار داشت: در ترکیب تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان، ایمان طیبی در وزن منهای 52 کیلوگرم، آرمین امجدیان در وزن منهای 56 کیلوگرم و فروتن گل‌آرا در وزن منهای 60 کیلوگرم مقابل حریفان به روی رینگ خواهند رفت.



رئیس هیئت بوکس استان قم بیان کرد: همچنین مهدی طلوتی در وزن منهای 64 کیلوگرم، امین قاسمی‌پور در وزن منهای 69 کیلوگرم، محمد ستارپور در وزن منهای 75 کیلوگرم،‌ علی مظاهری در وزن منهای 91 کیلوگرم و عبدالمجید سپهوندی در وزن به اضافه 91 کیلوگرم نفرات اعزامی به قزاقستان هستند که در این مسابقات باید کنار 131 بوکسور از 27 کشور برای کسب سهمیه المپیک رقابت کنند.

