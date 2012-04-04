غلامرضا اکباتان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جدید سوانح رانندگی در محورهای خراسان شمالی 8 کشته و 285 مصدوم بر جای گذاشته است.

وی تعداد کل ماموریت های تصادفی اورژانس خراسان شمالی را از آغاز طرح نوروزی سال جدید 291 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 129 مورد مربوط به تصادفات و سوانح شهری و 162 مورد نیز مربوط به سوانح جاده‌ای بوده است.

اکباتان تصریح کرد: در تصادفات جاده‌ای تعداد 116 نفر توسط آمبولانس مرکز به بیمارستان منتقل شده و 10 نفر نیز در محل حادثه درمان سرپایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این حوادث، اورژانس در کم‌ترین زمان ممکن به صحنه تصادف اعزام شده است اذعان داشت: در طول این مدت 8 مورد نیز ماموریت انتقال مصدوم از بیمارستان و درمانگاه‌های شهرهای اطراف به مرکز استان صورت گرفته است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خراسان شمالی گفت: در طرح نوروزی 91 تعداد 31 پایگاه اورژانس برای انجام ماموریت های اضطراری فعالیت می‌کردند.

