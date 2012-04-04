شش میلیون لیتر سوخت به شهرستان سقز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رستم پور ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته تامین سوخت و انرژی شهرستان سقز اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای تامین سوخت مورد نیاز برای وسایل و ادوات کشاورزی شش میلیون لیتر سوخت برای سه ماهه اول سال جاری منظور شده است.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته در راستای تامین سوخت مورد نیاز خانوارهای روستایی در شهرستان سقز در سال 91 بیان کرد: به منظور تامین سوخت مورد نیاز خانوارهای روستایی به هر خانوار 400 لیتر نفت سفید در مرحله اول اختصاص یافته است و توزیع این میزان سوخت هم اکنون ادامه دارد.

معاون فرماندار شهرستان سقز در ادامه خواستار هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمان های متولی در راستای توزیع به موقع سوخت مورد نیاز روستائیان در این شهرستان شد و افزود: تعامل دستگاه های مسئول در این بخش یک نیاز ضروری است و باید این مهم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان نیز در خصوص امر فروش و تحویل سوخت به کشاورزان در زمان مناسب قول مساعد داد و گفت: شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان کردستان آمادگی لازم را در این بخش دارد و هیچ گونه مشکلی در بین نیست.

در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور اطلاع رسانی و ثبت نام به موقع تراکتورداران برای دریافت سهمیه سوخت مورد نیاز خود سازمان های دولتی مسئول از جمله جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و بخشداری ها در سطح بخش ها با هماهنگی همدیگر اقدامات لازم را انجام دهند.