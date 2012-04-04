  1. ورزش
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

تکواندو نوجوانان جهان - مصر/

پولادگر روی صندلی نظارت مسابقات جهانی

پولادگر روی صندلی نظارت مسابقات جهانی

رئیس فدراسیون کشورمان به عنوان عضو کمیته نظارت بر مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مصر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کمیته چهار نفره روز سه شنبه از سوی فدراسیون جهانی برای نظارت بر عملکرد کمیته برگزاری، نحوه قضاوت این دوره از رقابتها و همچنین میزبانی تشکیل شده است. فیلیپ رئیس فدراسیون تکواندو فرانسه به همراه روسای فدراسیون های اسپانیا و مکزیک در کنار پولادگر عضو این کمیته هستند.

این کمیته نظارت بر نحوه کار هوگوهای ساخت شرکت "دی دو" و  بازبینی فیلم مبارزات را در دستور کار خود دارد. نهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان از امروز در شرم الشیخ مصر آغاز و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1568649

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