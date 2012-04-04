تنش با پاکستان؛ بهانه جدید آمریکا برای ادامه جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به پیشنهاد جایزه 10 میلیون دلاری برای بازداشت رهبر لشکر طیبه (عامل حملات تروریستی بمبئی) نوشت: تنش ها با پاکستان بهانه جدید آمریکا برای تداوم جنگ افغانستان تا سال 2024 است.

واشنگتن در سال 2001 لشکر طیبه را در لیست گروه های تروریستی قرار داد و پاکستان در سال 2002 و بر اثر فشار آمریکا فعالیت این گروه شبه نظامی را ممنوع اعلام کرد، اما با این وجود همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

بهانه های جدید دولت آمریکا نشان می دهد که تغییری در روند جنگ افغانستان صورت نمی گیرد و با وجود احساسات ضد آمریکایی مردم پاکستان ایالات متحده قصد تغییر در استراتژی جنگ خود ندارد.

به نوشته آنتی وار، بعید به نظر می رسد که دولت پاکستان برای بازداشت "حافظ محمود سعید" در دهه 1980 لشکر طیبه (از گروه های شبه نظامی پاکستان) که افراد این گروه در سال 2008 حادثه تروریستی بمبئی هند را ترتیب دادند، به دولت آمریکا کمک کند.

به نظر می رسد که دولت پاکستان به خاطر منافع آمریکا کمکی به بازداشت حافظ محمود سعید نکند و این موضوع یکی از بهانه های اصلی آمریکا برای تداوم جنگ افغانستان و مبارزه با تروریسم خواهد شد.

جایزه تعیین شده برای حافظ محمود از بزرگترین جوایز تعیین شده توسط آمریکا بوده و با جایزه تعیین شده برای "ملا عمر" رهبر طالبان برابری می کند. تنها کسی که جایزه او بیش از این دو نفر است، "ایمن الظواهری" رهبر جدید القاعده با 25 میلیون دلار جایزه است.

هند از تعیین جایزه برای رهبر لشکر طیبه استقبال کرده و آسوشیتدپرس این جایزه را عاملی برای افزایش تنشها میان پاکستان و آمریکا توصیف کرده است.