  1. بین الملل
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

پلیس آمریکا با اسپری فلفل به دانشجویان حمله کرد

پلیس آمریکا با اسپری فلفل به دانشجویان حمله کرد

پلیس آمریکا شب گذشته با استفاده از اسپری فلفل به صف معترضین در دانشکده "سانتا مونیکا" کالیفرنیا حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این دانشجویان نسبت به افزایش شهریه ها اعتراض داشتند که اعتراض آنها با واکنش پلیس کالیفرنیا مواجه شد.

در تصاویری ویدیوئی که از این اعتراض بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده، دانشجویان شعارهایی چون "تحصیلات باید مجانی باشد، بدون شهریه و بدون تغییرات" سر می دادند.

این اعتراض ابتدا در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد و زمانی که صدها نفر دیگر از دانشجویان نیز قصد پیوستن به این تجمع را داشتند با واکنش مقامات دانشگاه و پلیس مواجه شدند.

به گفته دانشجویان، پلیس بدون اعلام هشدار اقدام به استفاده از اسپری فلفل برای پراکنده کردن دانشجویان معترض کرد.

  

کد مطلب 1568674

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