550 هزار مسافر نوروزی از خدمات شهرداری همدان بهره مند شدند

سیدمسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مسافران از استانهای تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و زنجان به همدان مسافرت کردهاند.
عسگریان با بیان اینکه فعالیت ستاد مرکزی اسکان مسافران از 27 اسفندماه سال گذشته به طور رسمی در شهرداری همدان آغاز شد، گفت: کیوسکهای اطلاعرسانی شهرداری همدان در ایام نوروز فعال بود.
وی با اشاره به حضور نمایندگانی از سازمانهای آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، جمعیت هلالاحمر و جامعه هتلداران در ستاد مرکزی اسکان مسافران در شهرداری همدان، اظهار داشت: با ورود مسافر به این ستاد بر مبنای درخواست آنها در خصوص محل مورد نیاز نسبت به اسکان و راهنمایی مسافران اقدام میشد.
شهردار همدان با اشاره به استقرار مسافران در محلهای اسکان، اظهار داشت: در این مکانها مسافران راهنمایی و به آنها بستههای حاوی نقشه، بروشور راهنما، پازلی از تصاویر دیدنی همدان به همراه یک عدد سیدی صوتی شامل معرفی جاذبهها و نقاط گردشگری همدان، موسیقی محلی و آموزشهای شهروندی ارائه شد.
عسگریان گفت: در خصوص آمادهسازی شهر نیز از ابتدای اسفندماه فضای شهری برای میزبانی از مسافران مهیا شد و در این خصوص حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری در راستای تنظیف تابلوها، جداول و رنگآمیزی آنها اقدام کرد.
شهردار همدان به مرمت و بازسازی مبلمان شهری و وسایل بازی پارکها اشاره کرد و با بیان اینکه حوزههای معاونت فنی و عمرانی، خدمات شهری و ترافیک نیز با همکاری شهرداریهای مناطق چهارگانه نسبت به لکهگیری آسفالت معابر، خطکشی معابر، تعویض تابلوها و علائم شهری، کاشت گل و راهاندازی آبنماهای شهر اقدام کردهاند، اظهار داشت: تلاشها به گونهای بود تا تردد مسافران در معابر شهری شرایط مناسبی داشته باشند.
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