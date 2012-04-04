دادگاه لاهه درخواست فلسطین برای تحقیق درباره جنایات اسرائیل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه جنایی بین المللی شب گذشته درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای تحقیق درباره جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین به ویژه جنگ 22 روزه غزه را رد کرد.

دادستانی کل دادگاه جنایی بین المللی در بیانیه ای اعلام کرد: علیرغم اینکه فلسطین از سوی 130 کشور جهان به رسمیت شناخته شده، اما وضعیت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک ناظر است نه عضو کامل بنابراین بررسی درخواست فلسطین در حیطه اختیارات دادگاه لاهه نیست.

گفتنی است در جریان جنگ 22 روزه غزه که رژیم صهیونیستی در اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 آغازگر آن بود هزار و 400 فلسطینی شهید و هزاران نفر زخمی شدند.