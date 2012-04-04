دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اعلام فهرست نهایی تیم وزنه برداری معلولان در اسفند ماه سال گذشته، اولین مرحله از تمرینات تیم ملی وزنه برداری با حضور ترکیب اصلی و زیر نظر علی اصغر رواسی ( سرمربی) و غلامرضا آسترکی ( مربی) برگزار می شود.

در این مرحله از تمرینات 8 وزنه بردار ملی پوش از استان های البرز، تهران، آذربایجان غربی و اردبیل به سرپرستی آقای کاظم رجبی، حضور دارند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

امیر جعفری (البرز)، نادر مرادی، روح الله رستمی، علی حسینی، علی صادق زاده، سیدحامد صلحی‌پور (تهران) ، سیامند رحمان (آذربایجان غربی) ، مجید فرزین (اردبیل)



تمرینات تیم ملی وزنه برداری از 18 فروردین تا 10 اردیبهشت ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولان در شهر تهران برپا خواهد شد.



هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم والیبال نشسته

اولین مرحله از تمرینات تیم ملی والیبال نشسته در سال جدید، با دعوت از 16 ملی پوش از 11 استان کشور آغاز می شود.

ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر هادی رضایی ( سرمربی) و فرید صائبی ( مربی) انجام می دهند و علی کشفیا (سرپرست) ، محمد صفری ( فیزیوتراپ) و علیرضا معمری ( آنالیزور) نیز تیم را همراهی می کنند.



اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

جلیل ایمری، احمد ایری (گلستان)، مهرزاد مهروان، ابوالفضل اولیایی، رضا پیدایش (البرز)، حسین ‌فرزانه (قزوین)، ناصر حسن‌پور (آذربایجان غربی)، میثم علی‌پور (گیلان)، مهدی حمیدزاده، داود علیپوریان، صادق‌ بیگدلی، محمد خالقی (تهران)، عیسی زیراهی (مرکزی)، مجید لشگری، رمضان صالحی، سعید ابراهیمی (مازندران)

