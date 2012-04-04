اسکان مسافران نوروزی در طرقبه 47 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اسکان سه هزار و 373 نفر در هتل های شهرستان در نوروز 90 اظهارکرد: این رقم در مدت مشابه سال جاری به پنج هزار و 179 نفر افزایش یافته است که رشد 53.54 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که میزان اسکان گردشگران در مدارس سطح شهرستان نیز با رشد 39.68 درصدی همراه بوده است.

فرماندار طرقبه شاندیز ادامه داد: با وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری بی بدیل این شهرستان که منجر به سفر تعداد قابل توجهی از هم استانی ها به این منطقه می شود، شهرستان فاقد امکانات مورد نیاز برای احتساب آمار مسافران ورودی است.

وی اظهار کرد: این امر موجب مشخص نبودن آمار بالای سفرهای بدون اسکان به شهرستان طرقه شاندیز در آمار سفرهای استان می شود.

رمضانی با اشاره به نقش نظارتی فرمانداری در این زمینه ابراز امیدواری کرد: پیگیری های فرمانداری منجر به تهیه امکانات مورد نیاز برای احصا آمار یاد شده و برنامه ریزی دقیق تر برای پذیرایی از گردشگران شود.