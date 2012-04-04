مجلس از توضیحات بهمنی درباره برداشت شبانه از بانکها قانع نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر موسوی‌لارگانی در تشریح مباحث مطرح شده در نشست شب گذشته ( 15 فروردین) کمیسیون اقتصادی که به بررسی تحولات اقتصادی در سال 1390 اختصاص داشت، بیان کرد: در این نشست که با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و معاونشان برگزار شد، مسائلی همچون نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات بهمنی تقریبا شبیه به توجیه بود تا توضیح، افزود: او درباره نرخ تورم که آن را 21 درصد اعلام کردند، معتقد بود که نرخی واقعی است، در حالی که مردم تورم را با آنچه که روزانه و ماهانه درگیر هستند می‌سنجند.

وی ادامه داد: 70 درصد مردم با درآمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها می‌توانند خوراک و پوشاک خود را تامین کنند، به خصوص در چند ماه اخیر تقریبا با افزایش 100 درصدی قیمت‌ها روبرو شدیم، از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را 21 درصد اعلام می‌کند و این موضوع برای مردم قابل قبول نیست.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم، با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز و سکه، تصریح کرد: بهمنی اظهار کرد که ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت کردیم؛ اما وقتی دقت کنیم می‌بینیم که متاسفانه هنوز ثابت نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، همچنین درباره توضیح بهمنی در رابطه با برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، گفت: بهمنی اعلام کرد که ارزهای 1226 تومانی که در اختیار بانک‌ها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانک‌ها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانک‌ها برداشت کرد.

براساس این گزارش سایت خانه ملت، به گفته موسوی‌لارگانی، توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود.