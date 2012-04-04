به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه همگام با نامگذاری امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ایرانی،‌ به حداقل رساندن هزینه های تامین مواد اولیه در تمامی بخش های صنعتی به عنوان یکی از وظایف مهم این وزارتخانه مد نظر قرار خواهد گرفت، افزود: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و برنامه ریزیها برای چگونگی اجرای آن در حال پیشروی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ضرورت توجه هرچه بیشتر به موضوع توسعه صنعتی کشور در سال حمایت از تولیدملی، کار وسرمایه ایرانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان بخش سیاستگذار و حامی صنعتگران باید با کمک نهادهای مرتبط، شرایط را برای تولید و عرضه با شرایط کیفی مناسب فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه رشد و توسعه صنعتی کشور علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، امکان حضور در عرصه های مختلف و بازارهای داخلی و خارجی را نیز مهیا می‌سازد ، افزود: همچنین توجه بیشتر به تامین زنجیره های تولید در داخل ، به ایجاد اشتغال پایدار و پیشروی به سوی دانش فنی بومی و فناوریهای نوین کمک خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت،‌ معدن وتجارت همچنین، نهادینه سازی گرایش به سمت استفاده از فناوریهای نوین در ایجاد واحدهای صنعتی و تامین ماشین آلات و تجهیزات صنعتی را از مواردی برشمرد که برای توسعه صنعتی باید به آن توجه کرد.

به گفته وی، تکیه بر دانش فنی روز با اتکاء بر توان متخصصان و کارشناسان داخلی در پروژه سازی ها و ایجاد طرح های صنعتی هم اکنون و همزمان با آغاز سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی،‌ بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه با حائز اهمیت خواندن بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در این بخش اظهار کرد: برای ورود به هر یک از عرصه های صنعت،‌معدن و تجارت در وهله نخست باید مطالعه دقیقی از صرفه اقتصادی طرح و چگونگی پیاده سازی آن و در مراحل بعدی نیز برآورد مناسبی از میزان سرمایه گذاری تا حصول به نتیجه نهایی انجام داد.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر بسترهای لازم برای حضور کارآفرینان در فضای کسب وکار و تسریع در صدور مجوزهای صنعتی ومعدنی فراهم شده است، افزود: امروز برای ایجاد یک واحد صنعتی، ظرف مدت کمتر از یک ماه می‌توان نسبت به ثبت یک درخواست اقدام و عملیات اجرایی را بسته به نوع بزرگ و کوچک بودن طرح آغاز کرد.

صالحی نیا همچنین گفت: توجه به کیفیت اقتصاد کلان در مقایسه با اقتصاد بنگاه و به موازارت پیش رفتن این دو را نیز از دیگر مواردی دانست که باید مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای مدیریت بنگاه، تمرکز سرمایه گذار و کارآفرین،‌ علاوه بر روش‌های حاکم باید بر روی تولید محصول با قیمت تمام شده پایین،‌ بهره‌وری بالا و تولید کالای رقابت پذیر معطوف باشد.

معاون امور صنایع واقتصادی وزارت صنعت،‌ معدن وتجارت نقش این وزارتخانه را به عنوان حامی صنعتگران مورد تاکید قرار داد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند با ارائه تصویری درست از بخش صنعت، معدن و تجارت و حمایت های لازم، در اعطلای این بخش از اقتصاد کشور موثر باشد.

وی با تاکید این مطلب که امسال حمایت از تولید ملی با همه توان دنبال خواهد شد یادآور شد: تامین مواد اولیه با حداقل نرخ برای تولیدکننده،‌احصاء ماشین آلات و تجهیزات و مدیریت واردات از برنامه‌هایی است که وزارتخانه امسال به طور جدی به آن خواهد پرداخت.

صالحی نیا در ادامه با اشاره به بخشی از بسترهای فراهم شده برای حضور بیشتر سرمایه گذاران در عرصه صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: در این رابطه شهرکهای صنعتی با مهیا کردن شرایط زیربنایی مناسب، زمینه را برای حضور گسترده سرمایه ‌گذاران فراهم کرده اند.

معاون وزیر صنعت،‌معدن وتجارت ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و دوره های آموزش تجربی را از دیگر خدماتی ذکر کرد که به تشویق و ترغیب کارآفرینان برای سرمایه گذاری کمک می‌کند.

به گفته صالحی نیا، همچنین شرکت های پیمانکاری عمومی را از مراکزی دانست که در فرایند انتقال تجربیات و اطلاعات به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد چرا که این مراکز تلاش می‌کنند تا تخصصی ترین اطلاعات مورد نیاز واحدها را در زمینه ‌های تامین منابع ، چگونگی استفاده از تسهیلات و دیگر موارد دراختیار آنان قرار دهند.