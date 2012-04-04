597 سکه تقلبی از حفاران غیر مجاز در فریمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی از کشف 597سکه تقلبی در فریمان خبر داد.

سرهنگ مصطفی شوشتری گفت: پس از دستگیری حفاران غیر مجاز و بررسی های کارشناسی مشخص شد سکه های ضبط شده از این افراد تقلبی بوده وهم اکنون نیز پرونده جهت پی گیری ودستگیری تمام اعضای باند مفتوح است.

کتاب جامع آثار تاریخی ثبت شده در خراسان رضوی منتشر می شود

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: کتاب جامع آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در خراسان رضوی برای نخستین بار در کشوراز سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان منتشر می شود

حسین عباس زاده اظهارکرد: با توجه به نیازی که در جامعه علمی، دانشجویی و پژوهشی در زمینه شناخت کارشناسانه و معرفی بهینه این آثار احساس می شد، اقدام برای تهیه این کتاب توسط کارشناسان مرتبط از سال 1389 آغاز و مقدمات آن به انجام رسید، و تاکنون روند تکمیل اطلاعات این مجموعه ارزشمند ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در استان 917 اثر در قالب بنای تاریخی، مجموعه های معماری، اماکن متبرکه و بقاع، سنگ نگاره ها و پناهگاه، و غارهای تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: این کتاب پس از طی مراحل نهایی قرار است در قطع رحلی بزرگ در 28 اردیبهشت 1391 هم زمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی رونمایی شود.