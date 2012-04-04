پیشگیری از وقوع حادثه، خسارت را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا براتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود : امسال مانور زلزله در شهرستانها برگزار خواهد شد که برگزاری چنین مانورهایی جلوی خسارت و تلفات را می گیرد و نوعی آموزش برای مردم خواهد بود که چطور در مقابله با حوادث چه کارهایی را انجام دهند.

وی، ارائه خدمات نوروزی به مسافران نوروزی توسط دستگاههای اجرایی را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: در همه شهرستانها امکانات به خوبی به مسافران ارائه شد

ابراتی دامه داد: هر چقدر استان بتواند مسافر جذب کند در گردش مالی استان بسیار موثر است و هر گردش یک دغدغه خاطر را دور می کند .

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری زنجان در ادامه گفت:جهاد کشاورزی همانند سنوات گذشته باید آموزش درباره سن گندم را در دستور کار داشته باشد و آموزش های با کیفیت را به کشاورزان را در دستور کار قرار دهد .

وی، به بحث مقابله با حوادث طبیعی در سد تهم اشاره کرد و گفت : این سد یک سد خاکی و در 16 کیلومتری زنجان واقع است و 87 میلیون متر مکعب گنجایش داردو آب شرب شهرستان زنجان و آب مزارع کشاورزی را تامین می کند

وی با تاکید بر توجه به زیر ساختهای این سد افزود: قبل از هر گونه وقوع حادثه آگاه سازی و مشارکت عمومی برای برخورد با حادثه در دستور کار قرار گیرد .

براتی افزود : با توجه به نامگذاری سال به نام "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "توسط مقام معظم رهبری باید تلاش و همت در راستای تولید داخلی باشد و ازجامعه تجمل گرایی برداشته شود .

وی اظهار داشت :در راستای استفاده مردم از کالای داخلی باید در تولید سرمایه گذاری شود لذا دولت امسال بر پایه توسعه در بخش کشاورزی برنامه ریزی کرده است تا کشور در حوزه کشاورزی به خود کفایی برسد .

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری زنجان گفت : در راستای به خود کفایی رسیدن در حوزه کشاورزی باید زیر ساخت های کشاورزی بررسی شود.