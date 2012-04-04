تدوین طرح جامع حمایت از تولید در مجلس نهم

مهرداد بذرپاش در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی، هموارسازی مسیر این بخش را مهمترین وظیفه دولت در جهت تحقق شعار هوشمندانه "تولید ملی" دانست.

معاون سابق رئیس جمهور با اشاره به نقش اساسی دولت و نهادهای سیاست گذار دولتی در تقویت بخش تولید، اظهار داشت: لازم است مردم، دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگاهی جدید به مسئله تولید ملی داشته باشند و تقویت آن را برای خود فریضه به شمار آورند.

وی افزود: در حال حاضر دشمنان با وجود مشکلات عمیق و متعدد اقتصادی که خود درگیر آن هستند، تمام نیروی خود را در جهت وارد آوردن ضربات اقتصادی به ایران اسلامی تجمیع کرده اند تا شاید انقلاب اسلامی را در ادامه مسیر خود با مشکل مواجه کنند.

بذرپاش ادامه داد: در چنین شرایطی جهت گیری در مسیر تقویت تولید ملی و کاهش واردات می تواند اثرات تحریمها را تا حد زیادی کاهش دهد، ضمن اینکه کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.

معاون سابق رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش پررنگ دولت در این زمینه، افزود: پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده اند و با وجود پیش بینی 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی برای اختصاص به بخش تولید، این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است که توجه خاص دولت را می طلبد.

وی یکی از موانع مهم تقویت بخش تولید را نفتی بودن اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وابستگی زیاد کشور به درآمد نفت در دوره های مختلف موجب شده که توجه کافی به بحث تولید ملی صورت نگیرد و حتی در بخش نفت نیز فروش نفت خام بیش از تولید محصولات حاصل از نفت مورد توجه بوده است.

بذرپاش تاکید کرد: همین موضوع موجب شده ظرفیتهای دیگر کشور برای ایجاد ثروت در صنعت، کشاورزی و نیز در حوزه خدمات مغفول مانده و علاوه بر این نفت به عنوان ثروت ملی بین نسلی برای مخارج جاری کشور مورد استفاده قرار گیرد که این واقعا مایه تاسف است.

معاون سابق رئیس جمهور تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها بر اهمیت مسئله کاهش وابستگی به درآمد نفت تاکید کرده اند. آن طور که به خاطر دارم ایشان در یکی از سخنرانی های سال های گذشته یکی از بزرگ ترین آرزوهای خود را در این دانستند که روزی در ایران در چاه های نفت را ببندیم و بتوانیم کشور را با درآمدهای غیرنفتی به خوبی اداره کنیم.

به گفته وی، این آرزو که به خواست خدا روزی محقق خواهد شد جز با توجه فوق العاده به تولید ملی و فعال نمودن همه ظرفیت های ثروت آفرینی در کشور ممکن نیست.

بذرپاش همچنین با اشاره به تنوع اقلیمی و انسانی کشور، گفت: متاسفانه با وجود پیشروی انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و تولید دانش هنوز نتوانسته ایم آنگونه که شایسته گفتمان انقلاب اسلامی و ملت توانمند ایران است در حوزه اقتصاد به شکوفایی دست یابیم.

وی اظهار امیدواری کرد، مجلس نهم با همراهی دولت و کارشناسان طرحی جامع در زمینه حمایت از بخش تولید از خود به یادگار بگذارد.