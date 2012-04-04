میلاد سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی سخت و حساسی در مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پیش داریم اما انگیزه بازیکنان ما برای حفظ جایگاهمان در مکان چهارم جدول رده بندی قطعا موجب برتری ما در این دیدار خواهد شد.



وی تصریح کرد: در این بین یکی دیگر از عواملی که می تواند عامل برتری ما در این دیدار شود، حضور همه جانبه تماشاگران خوب قمی در ورزشگاه یادگار امام قم و انشاءالله حمایت های مفید و موثر آنها از تیم صبای قم خواهد بود.



بازی در قم برای ما فرصت خوبی برای کسب سه امتیاز خواهد بود



مهاجم تیم فوتبال صبای قم افزود: شرایط تیم خوب است و بعد از بازی با شهرداری تبریز نیز بلافاصله بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را آغاز کرده اند تا با مرور برنامه های تاکتیکی ویژه دیدار مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای دیدار حساس هفته بیست و نهم آماده شویم.



وی در ادامه با اشاره وضعیت صبای قم در آستانه دیدارهای هفته دوازدهم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، عنوان داشت: صنعت نفت آبادان در سه هفته قبل هفت امتیاز کسب کرده است ولی برگزاری این بازی در قم برای ما فرصت خوبی برای بهره بردن از شرایط و کسب سه امتیاز خواهد بود.



سلیمان فلاح اضافه کرد: پیروزی برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز در خانه حریف اعتماد به نفس بسیار خوبی به تمام اعضای تیم و به خصوص جوانترهای صبا داده است تا خودشان برای موفقیت در لیگ امسال بیشتر باور کنند.



باید تیمی بهتر از هفته گذشته باشیم



وی تاکید کرد: ما باید در مقابل صنعت نفت آبادان نیز همانند دیدارهای گذشته بسیار باهوش و با دقت بالا بازی کنیم تا بتوانیم از تیم حریف در خانه خود سه امتیاز را گرفته و خود را با کسب بیشترین امتیاز همچنان در مکان چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نگه داریم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: قطعا کار ما در شش هفته پایانی در مقابل حریلفان لیگ برتری سخت و دشوار است زیرا آنها با تمام انگیزه برای متوقف کردن صبا به زمین مسابقه می آیند و این ما هستیم که باید تیمی بهتر از هفته گذشته باشیم.



وی در ادامه با اشاره به حضور خود در ترکیب اصلی صبا تصریح کرد: انگیزه زیادی برای حضور در ترکیب اصلی صبا دارم و در صورت تشخیص کادر فنی تیم می توانم از تمام توانم در زمین مسابقه برای موفقیت صبا استفاده کنم.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم از ساعت 17 روز شنبه نوزدهم فروردین ماه در پانزدهمین دیدار خانگی خود که مصافی از هفته دوازدهم از دور برگشت رقابت های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است، به مصاف صنعت نفت آبادان می رود.

