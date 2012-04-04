مهدی میرحبیبی؛ هنرمند عکاس کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 60 اثر از عکس‌هایی که در سومالی گرفته‌ام در نگارخانه پاییز و میرمیران خانه هنرمندان به نمایش درخواهد آمد.



وی افزود: سوژه این عکس‌ها اتفاقاتی است که درپی قحطی در کشور سومالی افتاده و من این آثار را در موداگیشو؛ پایتخت این کشور قحطی‌زده و نیز مرز سومالی و کنیا گرفته‌ام.



این هنرمند ادامه داد: در این مجموعه به جنگ و قحطی در این کشور پرداخته شده است. در سومالی طی 15 سال گذشته که جنگ داخلی جریان داشته، اوضاع کمی متفاوت است. جنگ داخلی در سومالی باعث شده این کشور به سرنوشت شومی گرفتار شود. کشوری که از لحاظ برخی شاخص‌ها از جمله پایین بودن میزان مبتلایان به ایدز در رتبه نخست قاره سیاه و جهان قرار دارد و از لحاظ توسعه صنایع ارتباطات، حمل و نقل و کشتیرانی نیز از کشورهای مهم این قاره محسوب شود در قحطی به سر می‌برد.



میرحبیبی در پایان گفت:‌ این عکس‌ها چون برای فروش است و قرار است این فروش برای کمک به مردم سومالی باشد برای همین عکس‌هایی که بیشتر از بعد اجتماعی و انسانی است را به نمایش گذاشته‌ام.