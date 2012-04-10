آخرین وضعیت آتشفشان دماوند/ ایجاد پایتخت اداری در نزدیکی تهران

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: مرتضی تمدن را مردم قم و خراسان خوب می شناسند چرا که در سالهای گذشته سکان هدایت صدا و سیمای این دو استان در دستان او بود. اما او بیش از همه برای همشهریانش در شهرکرد نامی آشناست. مرد میانسالی که توانست در رقابت با دیگر رقبا صندلی نمایندگی مردم شهرکرد در مجلس هفتم را از آن خود کند. کارنامه قابل قبول و موفق و حمایتها و همراهی تمدن با شخص رئیس جمهور موجب شد تا از مجلس به پاستور نقل مکان کند و عهده دار سمت مشاور اقتصادی احمدی نژاد شود.

امروز حدود 900 روز است که مرتضی تمدن بر صندلی اتاق طبقه پنجم ساختمان خیابان طالقانی به عنوان استاندار تهران تکیه زده است. شاید بتوان حمایتهای بی وقفه استاندار تهران از شخص رئیس جمهور و دولت، فعالیت شبانه روزی و سفرهای متعدد به شهرستانهای استان تهران، قاطعیت در برخورد با زمین خواری، پاسخگو بودن به پرسش خبرنگاران، خوشرویی، پایبندی به اجرای دقیق قانون و استفاده از مدیران توانمند در بدنه استانداری را به عنوان برخی از شاخصه های مدیریتی و شخصیتی مرتضی تمدن عنوان کرد. ولی چالش با شهرداری تهران و شورای شهر، افزایش پرونده های حقوقی،برخی نارضایتی‌های مردم از دستگاههای اجرایی تهران، کم شدن نشستهای خبری استاندار، تغییر فرمانداران و... در کارنامه استاندار 52 ساله تهران به چشم می خورد.



تهران در سال گذشته تنها 7 روز هوای آلوده خطرناک داشت

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه معضل آلودگی هوای تهران در سال 90 جنجالهای زیادی را به همراه داشت که نظر کارشناسان با استانداری تهران متفاوت بود گفت: بر اساس آخرین مصوبات و گزارشها از ستاد کاهش آلودگی هوای تهران، سال گذشته تنها هفت روز هوای تهران خطرناک و خیلی خطرناک بوده است و هیچ وقت به حالت اضطرار نرسید ولی اینکه می گویید استانداری در این بحرانها سربلند بیرون نیامده ما هم ادعای سربلندی در بحرانها را نداریم ولی با تمام توان هر اقدامی که لازم بوده انجام داده ایم.

تهران 7 میلیون دودکش و اگزوز دارد

وی افزود: به عنوان نمونه قول دادیم پروژه تولید بنزین یورو 5 آغاز شود که شد و از امسال جایگزین می شود. این کار کوچکی نبود و در اوج مشکلات تحقق پیدا کرد. باید اینگونه محاسبه کنید که در تهران هفت میلیون دودکش و اگزوز خودرو وجود دارد که پنج میلیون آن دودکش خانه ها هستند. حالا ما می گوییم اصلا اینها همه حذف شوند و جایش هفت میلیون شمع روشن شود بازهم شاهد آلودگی هوای تهران خواهیم بود.

غرب تهران سبز می شود

در هر حال خودروهای تولید داخل در حال نزدیک شدن به استاندارهای جهانی هستند. در سال گذشته قراردادهای مهمی با دفتر عمران سازمان ملل برای تهران منعقد شده است تا بتوانیم در زمینهای شنی، ماسه ای و کویری غرب تهران فضای سبز ایجاد کنیم که تامین منابع و بودجه این طرح وقت زیادی را به خود اختصاص داد. همچنین محکم گرفتن ممنوعیت فعالیت صنایع در 120 کیلومتری پایتخت و معاینه فنی خودروها همگی برای کاهش آلودگی هوای تهران بود و تمامی این اقدامات موجب شد تا روزهای ناسالم تهران کاهش یابد. با این همه ادعا نمی کنم که در کاهش آلودگی هوا موفق شدیم ولی کارهای خوبی انجام دادیم.

دولت احمدی نژاد ضد فسادترین دولت در طول انقلاب بوده است

استاندار تهران در پاسخ به این نکته که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که فساد بیشتر در مدیران میانی رخ می دهد و علت فساد هم عدم نظارت خود دستگاه هاست گفت: اول باید فساد را تعریف کنیم. گاهی فساد یعنی دزدی، رشوه خواری، اختلاس و ... و گاهی هم مثلا یک مدیر اعتبار هزینه ای را در جای خودش مصرف نمی کند و خارج از برنامه هزینه می کند که این فساد نیست.

وی افزود: گاهی دستگاههای نظارتی تخلفاتی مانند هزینه کرد اعتبارات خارج از چارچوب برنامه و قوانین را مصداق فساد نمی دانند ولی به گونه ای بیان می شود که گویی فساد اداری رخ داده است. ولی اینکه آیا فساد در میان مدیران میانی بیشتر است یا خیر؛ نه کار علمی و نه پژوهشی انجام شده است. البته وقتی ایشان اینگونه عنوان می کنند حتما تحقیق کرده اند و ما منتظر اعلام نتایج تحقیقات هستیم. ولی آنچه حائز اهمیت است این است که دولت آقای احمدی نژاد ضد فساد ترین دولت در طول انقلاب بوده است. شخص ایشان و دولت در مبارزه با فساد سربلند بیرون آمده است و ملت ایران هم این را پذیرفته است. حالا شاید برخی افراد زیر دست ایشان فساد یا خطایی بکند ولی مهم خود ایشان است که باید نام ایشان به عنوان پرچدار این مسیر ثبت شود.

حیف و میل بیت المال از جمله بیشترین تخلفات مدیران تهرانی

استاندار تهران گفت: بر اساس نگاهی که به تخلفات مدیران در دستگاههای اجرایی تهران دارم اینگونه نیست که تنها مدیران میانی بیشترین تخلفات را داشته اند بلکه میزان تخلفات در مدیران میانی و بالایی و پایینی تقسیم شده و در هر سه حیطه تخلف بوده است. بیشترین تخلفات هم حیف و میل بیت المال، غیبت غیر موجه، تخلفات سازمانی که البته گرفتن وجوه من غیر حق و رشوه هم به صورت کم داریم.

پرونده شکایت استانداری از شهرداری تهران هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است

مرتضی تمدن در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت استانداری از شهرداری تهران در حوزه حریم پایتخت گفت: در این موضوع جلسات مختلفی با شهرداری تهران تشکیل شده ولی هنوز به توافق نهایی نرسیدیم.

ناهار خوردن با هزینه کارمند در اداره مشکلی ندارد

عالی ترین مقام اجرایی استان تهران در پاسخ به اینکه چرا موضوع خوردن یا نخوردن ناهار در ادارات تهران هنوز حل نشده است گفت: در تهران سرو ناهار در ادارت حذف شده است. حالا اینکه می گویید در برخی وزارتخانه ها ناهار سرو می شود مسئولیتش با استانداری نیست ولی در ادارات دولتی استان تهران ناهار ممنوع است.

وی در پاسخ به اینکه چرا هنوز در برخی از ادارات کارمندان ناهار میل می کنند گفت: این کارمندان بعد از ساعت 2.5 عصر هم در اداره هستند و می توانند با هزینه خودشان در پشت میز ناهار میل کنند ولی ماتعهدی برای ناهار آنها نداریم. همین موضوع موجب شده تا وقت یک ساعته ناهار خوردن کمتر شود.

آخرین فعالیتهای دماوند

مرتضی تمدن در پاسخ به اینکه آیا واقعا آتشفشان دماوند مردم تهران را تهدید می کند گفت: جلسه ای قبل از عید در سازمان زمین شناسی کشور تشکیل و آخرین فعالیتهای دماوند ارزیابی شد. البته پیش مشاهداتی وجود دارد که دماوند همچنان زنده است ولی موجب نگرانی نیست ولی ممکن است با وقوع یک زلزله فعال شود.

اگر برنامه ریزی باشد وقتی دماوند طغیان کرد مردم با آرامش عکس بگیرند

وی افزود: حال با این سوال پاسخ دهیم که وقتی دماوند آتش فشانی کرد چه می شود؟ پاسخ این است که باید منتظر این حادثه باشیم که اگر چنین اتفاقی افتاد آسیب نبینیم مانند بسیاری از کشورها و شهرهای جهان که مردم در کنار آتشفشانهای فعال زندگی می کنند.

استاندار تهران اظهار داشت: اگر اقدامات و برنامه ریزیهای ما درست باشد وقتی دماوند آتش فشانی کرد مردم می توانند با لذت بروند و عکس بگیرند و از چیزی هراس نداشته باشند.

خرید تجهیزات 500 میلیون تومانی برای محاسبه فعالیتهای دماوند

تمدن گفت: طرحی را سازمان زمین شناسی آماده کرده است. در این طرح گفته شده که باید رفتارهای دماوند دقیقتر مورد ارزیابی قرار بگیرد و این نیاز به تجهیزات تا حدود نیم میلیارد تومان دارد که موافقت شد این اعتبارات تامین شود.

استاندار تهران آتشفشان دماوند را دیو سفید پای در بند نامید و گفت: مدتی است که پروژه رفتار سنجی دماوند کلید خورده است.

3 درخواست عشایر از استاندار تهران

مرتضی تمدن در پاسخ به اینکه آیا شورای عشایری همچنان تشکیل می شود و عشایر چه مطالباتی از دولت دارند گفت: شورای عشایری استان تهران همچنان در وقت معین تشکیل می شود و علی رغم اینکه هیچکس فکر نمی کند که در تهران عشایر داشته باشیم ولی باید بگویم که بخش زیادی از تولید لبنیات تهرانیها از عشایر تامین می شود.

وی گفت: تاکنون سه شورای عشایری در تهران تشکیل شده که در این جلسات هفت کارگروه تخصصی زیرمجموعه شوراها هم فعال شده اند. در سال گذشته شخصا سه بار از مناطق عشایری بازدید داشتم که مطابات عشایر در این بازدیدها تامین امنیت، حمایت برای کاهش قیمتهای تمام شده مواد تولیدی (علوفه، غذای دامی و...) و تامین زیستگاه (مرتع) و جلوگیری از تخریب زیستگاههای عشایری است که در این خصوص اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که می توان به ایجاد حمام های خورشیدی، چراغ برقهای خورشیدی و تامین پایگاههای درمانی و آمبولانس اشاره کرد.

استاندار تهران گفت: کاهش سرقت احشام در سال گذشته موجب رضایت عشایر بود و امسال هم تصمیم داریم با اعتبارات خوبی که اختصاص داده شده زیرساختهای زیستگاههای عشایر را ارتقا دهیم تا یکی دیگر از مطالبات عشایر از دولت محقق شود.

شهر سلامت به کندی پیش می رود/ تعامل میان دستگاههای مسئول کم است

مرتضی تمدن در پاسخ به اینکه چرا قول شما در مورد ایجاد شهر سلامت هنوز عملی نشده است گفت: متاسفانه این پروژه به کندی پیش می رود. مشکل بودجه و اعتبار نداریم ولی اراده جمعی و تعامل لازم میان دستگاههای مربوطه در این طرح وجود ندارد. تلاش می کنم در سال جاری مکان یابی این طرح نهایی شود. ولی نکته قابل تامل این است که برخی مدیران اصلا این طرح را قبول نداشته و معتقدند همین وضع موجود خوب است.

وی گفت: من ایجاد شهر سلامت برای شهر تهران را ضرورت می دانم و تا آخر طرح برای عملی شدن آن مصمم خواهم بود.

پایتخت اداری کشور در کنار یکی از شهرهای جدید تهران ایجاد می شود

استاندار تهران در مورد لزوم ایجاد پایتخت اداری و اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: بر خلاف شهر سلامت موضوع پایتخت اداری به خوبی پیش می رود و جلسات متعددی با آقای فروزنده معاون رئیس جمهور داشته ایم. در این طرح تمامی دستگاهها بر این عقیده اند که می توان پایتخت اداری کشور را در نزدیکی تهران ایجاد کرد. البته ایده این است که پایتخت اداری در کنار یکی از شهرهای جدید ایجاد شود ولی در حال حاضر مسئولیت این طرح به عهده معاونت ریاست جمهوری است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده