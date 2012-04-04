تولید یک عینک شبیه عینکهای فیلمهای علمی تخیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ایپسون عینک فناورانه ای را عرضه کرده است که با پشت سر گذاشتن تمام رقبا راه واقعیت افزوده را به بازار عینک باز می کند.

این دستگاه که با قیمت حدود 600 یورو وارد بازار می شود چشم انداز را به اندازه یک نمایشگر 320 اینچی از فاصله 20 متری شبیه سازی می کند و سپس به واقعیت شبیه سازی شده اطلاعات دلخواه کاربر را که از وب جمع آوری کرده می افزاید.

محصول جدید شرکت ایپسون که BT-100 Moverio نام دارد از سیستم عامل آندروئید 2.2 فرویو و سرویسهای گوگل استفاده می کند.

براساس گزارش وب مستر، ایپسون BT-100 Moverio که یادآور عینکهای فیلمهای علمی تخیلی است دارای حافظه داخلی 4 گیگابایتی با یک شکاف کارت حافظه "میکرو SD" حداکثر 32 گیگابایت و امکان اتصال به اینترنت از طریق "وای- فای" است. شارژ باکتری این عینک حداکثر 6 ساعت به طول می انجامد.

عینک BT-100 Moverio به همراه دستگاه کنترل کننده آن

این عینک می تواند چشم اندازی 320 اینچی از فاصله 20 متری را ارائه کند

کنترل کننده BT-100 Moverio

این عینک واقعیت افزوده را از وب جمع آوری کرده و به منظره واقعی می افزاید