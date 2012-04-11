آذربایجان شرقی محور توسعه در شمال غرب/دلایل کاهش سهم تولید در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی با توجه به سابقه درخشان در حوزه اقتصاد و البته ظرفیت‌های سرشاری که در این حوزه دارد، همواره به عنوان قطب اقتصادی مطرح بوده و اهالی این استان معتقدند در سالی که به نام حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، آذربایجان شرقی باید به عنوان استانی مولد، نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند.

با همه این اوصاف، برخی کارشناسان می گویند آذربایجان شرقی هرچقدر هم که توانمند باشد، نمی تواند از فضایی که برای توسعه آن درنظر گرفته شده است، تجاوز کند و بنابراین، نقش آفرینی آن در توسعه کشور باید با درک محدودیت این فضا توامان باشد.

در این میان، عده ای دیگر به توسعه جهشی آذربایجان شرقی طی سال های گذشته به ویژه در صنعت خودرو و صنایع پائین دست معادن مس و نفلین سینیت اشاره می کنند و با انتقاد از سیاسی کردن اقتصاد، فضای تعریف شده برای آذربایجان شرقی را دارای مختصاتی می دانند که می توان آن را با همت مسئولان و پشتیبانی مردم، عمق و وسعت بخشید.

انتظار پیشتازی تبریز؛ نتیجه درخشش در بخش اقتصاد

نماینده تبریز و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سابقه درخشان تبریز در حوزه اقتصاد، ایجاب می کند که این کلانشهر در موضوعاتی مانند حمایت از تولید ملی پیشقراول و پیشتاز باشد، تصریح کرد: جایگاه فعلی تبریز جایگاهی متناسب با شان این شهر نیست و این جایگاه باید ارتقا یابد.

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تبریز به عنوان محور توسعه اقتصادی شمالغرب کشور نام برد و اظهار داشت: وجود نیروهای متخصص و کارآمد در تبریز به همراه سابقه بسیار درخشان این کلانشهر در حوزه اقتصاد، حد انتظارات افکار عمومی برای نقش آفرینی موثر تبریز در بخش اقتصاد و بازیابی جایگاه درخشان آن را به شکل معقولانه ای افزایش داده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همت عمومی و تصمیم گیری هدفمند مسئولان محلی را لازمه تحقق انتظارات یاد شده دانست و افزود: واقعیت این است که مردم آذربایجان باید خود را باور کنند و به توانمندی ها و قابلیت های بالقوه خود ایمان بیاورند.

رحمانی، مجاورت تبریز با اتحادیه اروپا و بازار مستعد کشورهایی مانند قفقاز و عراق را مزیت منحصربفردی برای این کلانشهر خواند و گفت: لازم است با برنامه ریزی اصولی، حلقه های مفقود اقتصاد پررونق منطقه تکمیل و قله های تعریف شده یکی پس از دیگری فتح شود.

وی با موفقیت آمیز خواندن تلاش مسئولان استان در به ثمر رساندن آرزوهایی همچون ایجاد کارخانه تولید خودرو سواری و احداث کارخانه های فراوری معادن مس و نفلین سینیت در منطقه، از آنها به عنوان نماد همت جمعی و تصم گیری اصولی مسئولان یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی می توان حتی فضای تعریف شده برای توسعه استان را وسعت و عمق بخشید.

رحمانی، اصلاح فضای روانی جامعه از این تصور که موانعی برای توسعه منطقه وجود دارد را یک ضرورت جدی دانست و افزود: اگر این فضای روانی اصلاح شود می توان به نقش آفرینی بیش از گذشته تبریز به عنوان یک قطب موثر اقتصادی و اشتغال زایی در کشور امیدوار بود.

نماینده تبریز، حرکت به سمت اصلاح فضای کسب و کار، فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه صنایع و معادن و مهیا کردن زمینه لازم برای کارآفرینی و اشتغال زایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تحقق این موضوعات، روند توسعه منطقه و کشور را شتاب خواهد داد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه پیگیری جدی و مستمر مسئولان برای رونق بخشیدن به وضع موجود، سهم تولید آذربایجان شرقی و تبریز را افزایش خواهد داد، اظهار داشت: ارتقای نقش آفرینی تبریز در حوزه اقتصاد کشور، منوط به عملکرد خود مردم و مسئولان منطقه است ضمن اینکه باید جامعه را از نظر روانی مورد رصد دقیق قرار داد و تدابیر لازم برای مدیریت شرایط موجود اتخاذ و اجرایی کرد.

برآورده شدن انتظارات از تبریز به عنوان قطب اقتصادی؛ شاید وقتی دیگر

در عین حال یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه کمرنگ شدن نقش تبریز در بخش تولید و برآورده نشدن انتظارت به عنوان یک قطب اقتصادی، واقعیتی است که نمی توان کتمان کرد، اظهار داشت:جایگاهی که کشور برای آذربایجان شرقی و تبریز تعریف کرده، مولفه بسیار مهم در این زمینه است.

دکتر رسول محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، برخی پارامترهای غیراقتصادی را در ارائه این جایگاه ناهمگون موثر ارزیابی کرد و گفت: برخی پدیده ها و اتفاقات، نگاه ها به تبریز و آذربایجان شرقی را محدود می کند و طبیعتاً نقش آفرینی تبریز و استان، محدود به همین فضا خواهد بود.

این عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز افزود: ضعف مهارت های ارتباطی در بین مدیران محلی هم به مشکلات موجود دامن زده و آذربایجان شرقی را از نقش آفرینی موثر در این حوزه بازمی دارد.

کاهش سهم تولید در آذربایجان شرقی؛ معلول سیاست های کلان اقتصادی

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه هم با اشاره به کاهش سهم آذربایجان شرقی از مجموع تولید کشور، گفت: این در حالی است که همزمان با کاهش سهم تولید استان، سهم جمعیتی آذربایجان شرقی نیز کاهش یافته است.

دکتر محمدباقر بهشتی به خبرنگار مهر گفت:در سال 79 میزان جمعیت آذربایجان شرقی 5.35 درصد جمعیت کل کشور بود اما این رقم در سال 86 به عدد 5.07 کاهش یافته است ضمن اینکه سهم تولید آذربایجان شرقی از 3.96 درصد در سال 79 به عدد 3.31 درصد در سال 86 رسیده است.

وی کاهش سهم تولید و سهم جمعیتی آذربایجان شرقی در سال های مزبور را بیانگر وجود اشکالات اقتصادی در پهنه این جغرافیا دانست و گفت: ریشه این مشکلات به عملکرد مدیران محلی برنمی گردد بلکه این، سیاست های کلان اقتصادی است که باعث پدیدارشدن وضعیت موجود شده است.

دکتر بهشتی، سهم پائین سرمایه گذاری دولتی در آذربایجان شرقی را نشأت گرفته از همین سیاست های کلان اقتصادی توصیف کرد و اظهار داشت: شاید حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی در استان، مزیتی منحصربفرد و مثبت قلمداد می شود اما باید اذعان کرد که دولت، سرمایه گذاری قابل توجهی در آذربایجان شرقی نکرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری همایش های سرمایه گذاری طی سال های اخیر نمی تواند گام مثبتی در جذب سرمایه ها باشد، گفت: این همایش ها برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اقدامی موثر و خوب است اما بحث اینجاست که دولت، در بخش های تولیدی استان سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نداده است.

دکتر بهشتی، طرح مسائلی مانند اعمال محدودیت از سوی دولت مرکزی برای رشد و توسعه تبریز را مورد انتقاد شدید قرار داد و افزود: "من با نظر معتقدان به این دیدگاه، مخالفم و طرح چنین مسایلی را در راستای سیاسی کردن اقتصاد می دانم.

"رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به مهاجرت سرمایه های سرمایه گذاران تبریزی، آن را معلول نبود فضای کسب و کار مناسب در این منطقه دانست و اظهار داشت: در کنار اهتمام مسئولان به بهبود فضای کسب و کار در منطقه، عملیاتی کردن واقعی منطقه آزاد ارس می تواند همه مشکلات اقتصادی آذربایجان شرقی و حتی منطقه را حل و فصل کند.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال هشدار داد: نباید به منطقه آزاد ارس نگاهی سیاسی شود، بلکه رویکرد فعالیت ها در این منطقه باید تنها اقتصادی باشد.

به گزارش مهر، نامگذاری سال 91 به نام "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع برگ دیگری از سال جهاد اقتصادی است و به عبارت دیگر سال تولید ملی استمرار همان سال جهاد اقتصادی منتهی بر محور حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

بی تردید در چنین شرایطی انتظارها از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی ایران برای نقش آفرینی فعالانه و همه جانبه در تحقق شعار امسال، انتظاری معقول است که مردم این خطه از کشورمان دارند.

در این وانفسا باید امیدوارنه به انتظار نشست تا همت عمومی و البته اراده راسخ مسئولان محلی گره‌ گشای موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت منطقه و کشور شود، تا سال پیش رو از منظر بهار نکویش، به نیکویی خاتمه یابد.

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گزارش: حامد عاطفی فر